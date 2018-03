CCR ha gastado $9.8 millones en seguros

Lee también

La Corte de Cuentas de la República (CCR) gastó $9,800,441.81 entre 2011 y 2016 en seguros de vida, médicos y odontológicos para todo su personal, según confirmó este periódico en el portal web de las compras del Estado (COMPRASAL). En ese mismo sitio también consta que recientemente la CCR hizo público el proceso de licitación para los seguros 2017.Los seguros odontológicos, de acuerdo con el detalle de las licitaciones adjudicadas en los últimos seis años, incluyen tratamiento preventivo de cobertura nacional, en el que los empleados de la CCR pueden realizarse exámenes orales rutinarios, limpieza, raspado de dientes y pulimentos (dos veces al año), rayos X y otros exámenes necesarios para un diagnóstico.Además, los empleados tienen derecho a extracciones simples, extracciones quirúrgicas, cirugía oral y endodoncias.Asimismo, incrustaciones, calzas, coronas y reparación parcial o completa de la dentadura.Los seguros médicos incluyen cubrir cirugías plásticas por accidente, al 100 %, tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en cualquiera de sus etapas, maternidad y dos pares de zapatos ortopédicos al año.En las licitaciones, la Corte de Cuentas también es explícita en requerir que los seguros tengan una cobertura en toda Centroamérica, cuando los funcionarios o empleados de la CCR vayan en alguna misión oficial a cualquier país de la región.La Corte de Cuentas, entre los años 2011 y 2015, otorgó a Seguros del Pacífico, S. A. de C. V. todas las licitaciones de seguros médicos y dentales. Los seguros de vida los contrató con La Central de Seguros y Fianzas, S. A. de C. V. En total, en esos años la Corte de Cuentas gastó $6.6 millones en los seguros que compró a Seguros del Pacífico y pagó $300,265 a La Central de Seguros y Fianzas.Los detalles de las licitaciones otorgadas en 2016 no están disponibles en COMPRASAL, donde solamente aparece el monto y no la empresa a la que se adjudicó.Organizaciones de la sociedad civil han criticado el enorme gasto de las instituciones del Estado en seguros médicos privados, y han recomendado racionalizar ese gasto. Entre 2012 y 2016 todo el aparato estatal usó $144.6 millones en primas y gastos de seguros de personas, según datos publicados por este periódico.LA PRENSA GRÁFICA intentó contactarse de forma directa con el primer magistrado Nolberto Cunza y con la segunda magistrada Karen Cruz Pineda, para conocer el monto que destinarán este año para esa prestación y para saber por cuánto tiempo más la mantendrán, pero ninguno contestó sus teléfonos. De la misma forma se buscó a los magistrados, a través de la dirección de comunicaciones de la CCR desde la semana pasada, pero tampoco hubo respuesta. La solicitud para hablar del tema aún estaba en trámite, según el último correo electrónico recibido antes de cerrar de esta nota.El reglamento interno del personal de la Corte de Cuentas, en su artículo 29, describe que los seguros médicos y de vida son un derecho de todos los empleados y funcionarios de la institución. Pero también explica que este derecho será otorgado en la medida en que haya disponibilidad presupuestaria.Los empleados de la CCR no solo reciben la prestación del seguro médico privado. En ese mismo artículo se detalla que los empleados, además de los seguros, tienen derecho a una bonificación en junio y a otra en diciembre, y también a una bonificación por proyectos especiales elaborados fuera de las funciones establecidas de cada empleado o funcionario.También tienen derecho a una aportación económica para la adquisición de lentes y a una aportación para la guardería de sus hijos (detalle en recuadro).