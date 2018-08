CCR hizo auditoría superficial a partida secreta de expdte. Saca

El examen especial a los gastos reservados de la Presidencia (partida secreta) durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca fue superficial. Así lo confirmó ayer Alfonso Bonilla Hernández, quien fue coordinador general de auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Bonilla Hernández le dijo al tribunal Segundo de Sentencia que el expresidente de la CCR Hernán Contreras le llamó a su despacho en agosto de 2005 para encomendarle la misión de realizar un examen especial a los fondos de gastos reservados de la Presidencia de la República.

Pero, según el exauditor, Contreras le dijo que esa autoría a la partida secreta de Saca la tenía que realizar "solo, sin equipo, y desde su oficina" porque debía tomar en cuenta que "se trataba de gastos reservados".

Bonilla Hernández confirmó ayer, como parte de los seis testigos que declararon en el juicio contra el expresidente Saca, que elaboró esos "exámenes especiales" solo con información que le remitió la Presidencia de la República, donde no pudo "constatar el destino de los fondos".

El exauditor dijo que la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia únicamente le entregó un estado de la ejecución presupuestaria, las solicitudes de refuerzo al presupuesto enviadas al Ministerio de Hacienda y las respuestas que el ministerio dio a estas.

Luego de hacer una simple "comparación" de cifras, elaboró un informe que le entregó al expresidente de la CCR y que este envió después a Saca.

"El informe no tenía amparo legal porque no se pudo comprobar de forma legal los gastos. No se hizo ningún tipo de planificación ni ejecución", señaló.

El excoordinador de auditores confesó, además, que en total realizó cinco informes de ese tipo durante la administración Saca (desde 2004 hasta 2009) y el del primer año de gobierno del expresidente Mauricio Funes. Todos estos procedimientos con reserva total y sin apoyo. Agregó que nunca se desplazó a Casa Presidencial a revisar los documentos de respaldo.

La declaración de Bonilla Hernández concuerda con lo confesado a inicios del mes, cuando comenzó el juicio, por el mismo expresidente Saca, quien admitió que la CCR siempre hizo auditorías superficiales a los gastos reservados.

Naún Martínez, uno de los fiscales del caso, dijo que las declaraciones del exauditor pueden dar lugar a una investigación, pero que deben "verificar el plazo de prescripción de las acciones por el tiempo que ha pasado". Además, dijo que el juez puede también certificar alguna acción contra otros involucrados en ocultar el destino de los fondos.

Además de Saca, están procesados por malversación de fondos y lavado de dinero el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank; el ex secretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix; el exsecretario de Juventud César Funes; el contador de la Secretaría Privada, Pablo Gómez; el exjefe de la Tesorería Institucional Jorge Herrera Castellanos; y el exjefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga.

Además de Bonilla Hernández, ayer desfilaron otros cinco testigos en el juicio, todos exempleados y empleados bancarios, quienes contaron escenas en las que Gómez fue comisionado por Saca para cobrar cheques de la cuenta de la Presidencia y luego retirar el efectivo en un maletín negro.