CCR indaga 24 viajes de Funes y ex primera dama

El expresidente de la república Mauricio Funes viajó 24 veces a distintos países entre enero de 2012 y mayo de 2014 y gastó $720,639.06. Además de $86,422.50 que el exmandatario, la ex primera dama Vanda Pignato y las comitivas que los acompañaban gastaron en concepto de viáticos. Sobre el origen de ese dinero, que para algunos viajes fue pagado en efectivo, la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República no tiene registros en sus archivos.

Eso es lo que encontraron los auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) mientras realizaban la investigación especial sobre el control y resguardo de documentación en la Presidencia, como se los ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Para conocer el monto de lo gastado en los boletos aéreos, los auditores tuvieron que buscar una agencia de viajes contratada por la Presidencia para pedirles toda la documentación con la que se quedaron. La agencia entregó facturas con información escueta, en las que solamente estaba el costo de cada uno de los viajes, según detalla el informe que los auditores enviaron a la Sala de lo Constitucional.

“Hemos tenido limitantes para hacer esta investigación. Incluso el jefe financiero de CAPRES dijo que no podía darnos información reservada de seguridad nacional”.

Carmen Elena Rivas, presidenta de Corte de Cuentas

Además del detalle de los pagos en efectivo, la agencia de viajes entregó a los auditores los comprobantes de pago, en los que se revelaba que algunos de esos viajes también fueron cancelados a través de cuatro cuentas del Banco de Fomento Agropecuario. Los números de esas cuentas son 00280172981, 00280174038, 00280175085 y 002102239860.

“La Corte de Cuentas ha tenido muchas limitantes para hacer esta investigación, porque incluso el jefe de la Unidad Financiera de la Presidencia no quiso revelar nada de la información contable, argumentando que el artículo 355 del Código Penal lo inhabilita porque, según él, esa información es sensible por estar relacionada con la seguridad nacional”, dijo a este periódico la presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas.

Para confirmar las salidas y entradas al país desde Estados Unidos, España y Centroamérica, los auditores tuvieron que revisar los registros en la Dirección General de Migración y Extranjería, ya que en Casa Presidencial tampoco encontraron esos registros.

La presidenta agregó que este informe no servirá para abrir un juicio de cuentas, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Sección de Probidad de la CSJ pueden continuar investigando con la información que los auditores encontraron.

“Ese informe está limpio, porque no tenemos con qué comparar de acuerdo con nuestra normativa. Diferente fuera que en Casa Presidencial no se hubieran amparado a que estos eran gastos reservados. Si no fueran reservados, los auditores podrían haber señalado hallazgos, por eso es que no habrá juicio de cuentas. Ahora ya queda en la Fiscalía y en la Sección de Probidad”, dijo la presidenta Rivas.

El informe también detalla que, aunque la sala ordenó hacer una auditoría que abarcara 2011, la corte no lo hizo porque su ley dice que no puede auditar erogaciones o administraciones de más de cinco años atrás. Con eso, los auditores señalaron que los viajes podrían ser más y que el monto también podría ascender.

Los auditores también explicaron, ante las limitantes para determinar el origen del dinero para pagar los viajes y viáticos, que las erogaciones “podrían considerarse que fueron efectuadas desde la partida 54315 que es para gastos reservados de la Presidencia”. Esa partida depende del rubro de adquisición de bienes y servicios.

$807,061

Gasto total

Este es el monto, en total, que la Corte de Cuentas encontró sobre los gastos en viajes y viáticos del expresidente Funes.

$720,639

Boletos aéreos

Esto es lo que costaron los boletos aéreos de los 24 viajes del expresidente Funes, entre enero de 2012 y mayo de 2014.

$86,422

Viáticos

Este es el monto de los viáticos que gastaron el expresidente Funes, la ex primera dama y las comitivas de ambos, en los 24 viajes que auditó la Corte de Cuentas.