CCR no combate la corrupción: FUSADES

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señaló, en su más reciente informe sobre coyuntura legal, que una de las instituciones con menos avance en el combate de la corrupción es la Corte de Cuentas de la República (CCR). Su pasividad ante la corrupción, según FUSADES, también incide en que se mantenga una inestabilidad en el clima de inversión en el país.“Nos preocupa que la Corte de Cuentas no muestre avance en el combate a la corrupción, como sí lo han hecho la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Parece que la Corte de Cuentas es un instrumento político y no la institución responsable de combatir la corrupción en el Estado”, dijo Javier Castro, director de estudios legales de FUSADES.Castro agregó que otra de las instituciones con pocos avances en el combate a la corrupción es el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).“En la medida en que estas instituciones no combaten la corrupción y se quedan atrás, en comparación con otras instituciones, el clima de inversión también se ve menos atractivo”, dijo Castro.En el informe, FUSADES también señala que el principal factor que menoscaba el clima de inversión en el país es la situación de inseguridad. FUSADES, según explicó Castro, aplaude la reducción de homicidios en los últimos meses (2016 cerró con un promedio de 14 homicidios diarios, y ahora es de ocho), pero señala que esa aún no es suficiente y que las extorsiones siguen afectando a los comerciantes y empresarios.“De acuerdo con encuestas que FUSADES ha hecho a los empresarios, lo que más preocupa a este sector es el tema de las extorsiones. Sí vemos con buenos ojos la reducción de homicidios, aunque aún siguen siendo una gran cantidad de víctimas, pero no estamos viendo ninguna reducción en el tema de las extorsiones que siguen afectando”, dijo Castro.El abogado indicó, además, que el segundo factor que ha incidido en la inestabilidad del clima de inversión es el incremento de iniciativas de ley y decretos que el Gobierno ha puesto en marcha desde julio del año pasado.“El Gobierno ha incrementado decretos e iniciativas de ley que inciden en el clima de inversión. Por ejemplo, el irrespeto hacia el Consejo de Salario Mínimo cuando decidió manipular y aumentar el salario”, señaló Castro.