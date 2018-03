CCR verifica irregularidades en la emisión de DUI

Lee también

Jueces de la Cámara de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) llegaron ayer a las oficinas del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) para verificar los procesos tecnológicos que utiliza la empresa Mühlbauer para la emisión del Documento Único de Identidad (DUI), ya que auditores señalaron irregularidades en ese proceso durante 2012 y 2014, cuando Fernando Battle estaba al frente del RNPN.De acuerdo con Guadalupe Jiménez, una de las juezas, el juicio de Cuentas tiene reserva, por lo que no brindó detalles sobre todas las irregularidades que señalaron los auditores.“Hemos venido a hacer una diligencia sobre el proceso de emisión del DUI, que es parte de la etapa de aportación de pruebas y luego pasamos a la parte de la sentencia, dentro del juicio de Cuentas”, dijo Jiménez.Romero Aurbach, uno de los exdirectivos del RNPN, dijo que se presentó ayer porque fue notificado por la Corte de Cuentas para explicar las irregularidades.“Sobre las irregularidades tampoco puedo hablar, pero les aseguro que he estado aportando todos los documentos que me han solicitado para desvanecer el 80 % de los señalamientos”, dijo.