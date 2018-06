CD anunció a Bukele sin aún ser afiliado al partido

Juan José Martell, secretario general de Cambio Democrático, justificó ayer que la alianza política con el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele anunciada no será la primera que incluya a ambos actores, dado que una coalición entre el FMLN y CD permitió a Bukele ganar la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán en 2012.

Sin embargo, para ser parte de la elección interna que el CD realizará el próximo 15 de julio, Bukele deberá pasar el proceso de afiliación al partido, además de la presentación de la candidatura; pasos para los que tiene una semana, ya que el último día de inscripción para ser parte de las internas es el próximo 30 de junio.

Sobre otras candidaturas para la elección interna, el secretario general no confirmó que existan, así como tampoco descartó que puedan presentarse en los próximos días, aunque dijo que él no está pensando en presentarse como precandidato presidencial. Solo insistió en que el único nombre que se baraja, de momento, es el del exalcalde capitalino.

Empero, por hoy Bukele y el partido enfrentan un contratiempo además de la inscripción, porque aún el movimiento Nuevas Ideas no es un partido político y no ha definido la forma en la que participaría en la elección presidencial.

“Cuando hay coalición tenemos dos opciones: o se hace con bandera separada o una sola bandera. Cuando no hay coalición va la bandera del partido. Este es uno de los detalles que vamos a fijar en los próximos días y no queremos aventurarnos a decir nada en este momento, porque no queremos dar a interpretaciones que no sean reales”, manifestó Martell.

Al consultarlo sobre los términos de la negociación entre Bukele y CD, Martell manifestó que esta se ha mantenido exclusivamente en las visiones y los objetivos a perseguir en caso de ganar la presidencia, sin entrar en muchos detalles.

“Hemos estado conversando la visión de país, hemos evaluado un programa de gobierno conjunto que resuelva los grandes problemas del país. Él no manda todavía, aunque estamos seguros que llegará a hacerlo”, agregó.