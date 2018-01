“CD está fiando para hacer campaña”

El secretario general del partido Cambio Democrático (DC), Juan José Martel, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que no se ha atrevido a pedir un adelanto de la deuda política al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para financiar la campaña de candidatos a diputados y alcaldes, porque temen no alcanzar los votos suficientes para no quedar debiendo al Estado.

“La ley dice que los partidos políticos podemos pedir el equivalente al 70 % de los votos obtenidos en la elección anterior (...) pero nosotros hemos preferido estar, como quien dice, de fiado por otros lados para no terminar debiendo en caso de que no alcancemos los votos que necesitamos”, dijo el secretario.

Martel aseguró que su partido, como mínimo, necesita fondos que asciendan a más de $160,000 para hacer su campaña.

El secretario, y también candidato a diputado por San Salvador, dijo que en este momento su partido está pagando publicidad en las redes sociales, porque es lo más barato y la forma más sencilla de llegar a la mayor cantidad de salvadoreños.