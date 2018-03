CEJ señala reparto de cuotas en elección CNJ

Lee también

Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), señaló que la Asamblea Legislativa pudo haber realizado un mero “reparto de cuotas partidarias” en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en septiembre.Según el abogado, luego de revisar el expediente del proceso de elección, el CEJ concluyó que el parlamento no realizó un análisis crítico para seleccionar los perfiles adecuados para los cargos.“Creemos que se pudo haber dado un reparto de cuotas partidarias, que es el resultado de no haber motivado un análisis crítico de los perfiles que tenía cada una de las personas que estaban siendo consideradas”, afirmó el jurista.Sáenz aclaró que, según consta en el expediente legislativo, la Asamblea únicamente se dedicó a acumular atestados de cada uno de los candidatos y además no justificó por qué eligió a cuatro candidatos que acumulaban procesos de investigaciones en diferentes instancias del Estado.“La sala fue sumamente clara en que una recopilación de atestados no es suficiente para acreditar competencia y moralidad notorias”, dijo el abogado.La máxima autoridad del CEJ señaló que no tomaron en cuenta la posible existencia de afiliación partidaria, porque en el expediente únicamente aparece un documento de acompañamiento al partido GANA por parte del consejero Alcides Funes Teos.Sáenz adelantó que en la demanda no han solicitado una medida cautelar de suspensión, pues comprenden que es necesario que el CNJ continúe su trabajo, por lo que esperan que de aprobarse lo demandado, la sala anule la elección y dé un tiempo prudencial para repetirla.El abogado señaló que el vicio de no justificar la elección también se produjo en los procesos de elección de los representantes del ministerio público, Órgano Judicial, Federación de Abogados y Universidades y el CNJ. El CEJ presentó una inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea en el atraso de la elección que está pendiente de resolverse.