CEPA no retuvo impuesto a constructora

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) no retuvo el impuesto sobre la renta a la empresa que amplió la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Romero, cuando le entregó el 25 % de anticipo por hacer el trabajo, según un examen especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

La CCR determinó que la CEPA debió retener $1,894,057.85, cantidad equivalente al 20 % de renta de los $9,470.289.25 que le entregó como adelanto a la contratista para cumplir con el artículo 158 del Código Tributario.

El contrato data del 23 de abril de 2018, cuando la CEPA y la constructora mexicana Caabsa acordaron los términos del proyecto, el cual originalmente costaría $37,881,157.00. El 7 de mayo de ese mismo año, la empresa tramitó el cobro del anticipo, cuando aún no contaba con una sucursal inscrita en El Salvador, señala el hallazgo de la Corte.

En julio de 2018, la junta directiva de la CEPA aprobó la primera modificación al contrato para que la comunicación con la empresa se realizara en la dirección que esta proporcionara tras domiciliarse en el país. Según el acta del acuerdo, la sucursal de Caabsa en El Salvador fue inscrita el 15 de junio de 2018.

La CEPA alega que la auditoría no ha presentado un análisis tributario para "concluir que la contratista obtuvo un beneficio fiscal", y que al momento de presentar la factura para gestionar el pago, el documento correspondía a una persona jurídica domiciliada en El Salvador.

Además, negó haber dilatado "intencionalmente el pago con el propósito de no efectuar la retención de renta" y afirmó que es la administración tributaria la que debe determinar si un impuesto ha sido estimado de forma correcta.

La CCR responde que de acuerdo con los documentos revisados, la CEPA no pagó el anticipo en el plazo que señalaba el contrato con lo que benefició a la sociedad. "Al dilatar el pago del anticipo no se aplicó el impuesto correspondiente", insiste la institución.

Para la CCR, la primera modificación hecha al contrato no fue por circunstancias imprevistas, por lo que no cumple con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), "lo cual es una agravante que confirma que la administración con su actuación propició que la empresa ejecutora no cumpliera con sus obligaciones tributarias como empresa no domiciliada".

La Corte también cuestiona que el anticipo se haya entregado sin que la constructora presentara los documentos requeridos, entre estos un plan de inversión, y que el pago se hiciera fuera del plazo fijado en el acuerdo.

El plazo para hacer el pago vencía el 21 de mayo de 2018, pero se concretó hasta el 24 de julio de ese mismo año, según copia del cheque y de los documentos contractuales.

Sobre este último punto, la gerencia financiera de la CEPA afirmó que todo pago debía hacerse una vez que el primer cambio al contrato fuera consumado, es decir, el 23 de julio de 2018.

"Debe considerarse que la magnitud del proyecto es de interés nacional y el no pago del anticipo traería como consecuencias la no ejecución de la obra o su aplazamiento", acotó.

Sin embargo, los auditores mantienen que el plazo para hacer el pago comenzó a correr a partir de la notificación de la orden de inicio el 27 de abril de 2018.

LA PRENSA GRÁFICA buscó a la empresa Caabsa por varías vías, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido a la solicitud.