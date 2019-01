CEPA paga $35 mil a alcaldía unionense

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) canceló una deuda histórica que sostenía con la Alcaldía de La Unión, por servicios municipales prestados a diferentes bienes muebles que posee en la cabecera departamental. Durante 14 años no había cancelado las tasas municipales correspondientes a los inmuebles registrados como FENADESAL-CEPA Y FENADESAL-ESTACIÓN, que sumaban un monto de $35,000.

Sin embargo, ese monto corresponde solo a las tasas, pues la autónoma se amparó en una ordenanza transitoria que aprobó el concejo municipal, para que durante cierto período los contribuyentes que estaban en mora pudiesen cancelar sus tasas municipales sin intereses o multas.

"Creería que durante estos años la municipalidad no había hecho intentos por recuperar la mora, porque CEPA siempre decía que la estación no estaba funcionando y que por eso no tenía por qué pagar, pero se les demostró que todos los servicios que se le estaban cobrando se le siguen dando al bien inmueble", apuntó el alcalde Ezequiel Milla.

Dichos servicios que presta la municipalidad a CEPA y otras instituciones públicas son los de alumbrado eléctrico, pavimentado, servicio de tren de aseo, barrido de aceras y cunetas, y el 5 % de fiestas patronales, pero la mayoría de instituciones estatales no están al día con los pagos.

Según los registros de la unidad de Cuentas Corrientes de la comuna unionense, hay otras dependencias gubernamentales que también están pendientes de pagar sus tributos a la municipalidad, entre estas se encuentran la Fuerza Naval, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

"Siempre la justificación es que no hay dinero, pero nosotros como municipalidad nunca hemos dejado de ser responsables en los servicios que se les han brindado; y pudimos tomar acciones, por ejemplo mandar a apagar las lámparas de allí o no barrer frente a esas instalaciones o no recogerles la basura", expresó el jefe municipal.

Algunas de las dependencias adeudan montos similares a los que tenía CEPA, por igual cantidad de años, pero hay otras cuyas cifras de mora alcanzan los $200,000, lo que, según el alcalde Milla, les impide la realización de más obras en beneficio de la población unionense.

