CICIES no estará “ni siquiera a la par de la Fiscalía” y deberá actuar sin interferir en sus atribuciones, dice fiscal general

El fiscal general Raúl Melara dijo este miércoles que están elaborando “un protocolo” que establecerá cuál será la manera en que se trabajará para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) “pueda realizar su labor pero sin interferir en las atribuciones Constitucionales” de la Fiscalía.

El establecimiento de la CICIES en el país está aún en desarrollo y Melara dijo que esta será “totalmente” diferente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pues la Constitución de El Salvador “no nos permite que exista un organismo ya sea nacional o internacional ni siquiera que esté a la par de la Fiscalía”.

“La Fiscalía tiene una ponderación en el tope en cuanto a la persecución del delito, pero eso no puede decir que no pueda haber entidades que nos puedan ayudar, capacitar, transferir conocimiento, que nos ayuden de alguna u otra manera a fortalecer la investigación a través de recursos importantes que hoy por hoy no tengamos”, agregó Melara.

Al ser consultado sobre si la CICIES actuará separada de la Fiscalía o trabajarán de la mano, Melara dijo que aún no está definido. “Habrá que verlo”, mencionó.

Dijo que ha tenido “una serie de reuniones con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con el embajador Ronald Ochaeta que ahora es el vocero de la CICIES” y han “estado intercambiando el convenio que se quiere suscribir con la Fiscalía”. Agregó que “habrá algunos detalles que todavía se deben afinar”.

“Todo instrumento, toda colaboración, toda ayuda que nos venga a facilitar y fortalecer el combate a la corrupción va a ser aceptada y va a ser utilizada”, aseguró, pero aclaró que “esto debe ser utilizado dentro del marco legal”. “No podemos menoscabar las atribuciones que tiene la Fiscalía General de la República y toda colaboración y todo apoyo debe ser en ese sentido”.

“Hoy por hoy estamos a la espera de afinar ese convenio que se va a suscribir con la OEA para poder darle vida al mismo”, dijo.

La CICIES se encuentra en la fase de creación en cooperación con la OEA y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue una de las promesas de campaña de Nayib Bukele, ahora presidente de la República.