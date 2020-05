CICIES sin datos sobre emisión de deuda debido a la falta de protocolo

Sin la firma de un protocolo en el que se establezca el manejo que se debe dar a la información sobre los procesos de emisión de deuda, el Ministerio de Hacienda no puede entregar esos datos a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

El titular de Hacienda, Nelson Fuentes, se refirió a los procesos de fiscalización que están haciendo diversas instituciones en el marco de la emergencia nacional por covid-19.

La CICIES es una de las instituciones que está fiscalizando la ejecución de fondos y ha solicitado información sobre la emisión de deuda que se está haciendo. Sin embargo, Hacienda justifica el motivo por el que no se puede dar lo solicitado.

"Tengo regulaciones internacionales que me prohíben divulgar información, por Bolsa de Nueva York, porque no se puede exponer información anticipada que le adelante información a los inversionistas para que puedan tomar decisiones de deuda pública ante una emisión. Es un momento en el cual durante tres meses yo no puedo divulgar información financiera con respecto a la emisión internacional específicamente. Esa información me la ha pedido la CICIES pero yo frente a esa información tengo repercusiones legales que no puedo divulgar por leyes de mercados de valores en Estados Unidos, pues debo de generar un protocolo de entendimiento con la CICIES y decirles ‘mire, hay que tener cuidado con esta información’", dijo Fuentes.

Al Gobierno se le autorizó en primera vuelta la emisión de $2,000 millones de deuda para paliar los efectos de la crisis generada por el covid-19. Están pendientes de ser ratificados por el Congreso.