CIDH insta a abordar fenómeno de las desapariciones

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe "Situación de los Derechos Humanos en El Salvador". Este, que es el primer informe luego de 32 años de la última observación, establece vulneraciones a los derechos y sugerencias para que el Estado responda a víctimas.

Uno de los puntos del informe está dedicado a las despariciones en el contexto actual y la respuesta del Estado ante la situación. Según el documento, "datos proporcionados por la Fiscalía General de la República, revelan que en 2018 se registraron 3,289 desapariciones y, entre enero y diciembre de 2019, se reportaron 3,030 denuncias de personas desaparecidas, lo que representaría un promedio de 10 personas desaparecidas por día. De acuerdo con información pública, hasta el 5 octubre de 2020, la Fiscalía General registraba un total de 1,630 desaparecidos".

En relación a la investigación de este delito, la CIDH recibió quejas sobre el protocolo de actuación de las autoridades. "Los familiares también reportaron que ellos son quienes deben presentar pistas del paradero de sus familiares para que los casos no se cierren. Una madre de un joven desaparecido indicó a la CIDH: nos mandan a nosotros a buscar a nuestros hijos y no podemos porque es peligroso", reza el informe. Además, indica que no existe un marco normativo que defina el delito ni la ruta de actuación ante estos casos.

Militarización de seguridad

La CIDH advierte que desde Gobiernos anteriores al de Nayib Bukele, el país apuntaba al uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Sin embargo, señala "el cambio de gobierno de 2019 no representó una modificación sustancial en relación con la política de militarización de las actividades de seguridad ciudadana. Desde junio de 2019, el Poder Ejecutivo aprobó nuevos decretos para disponer de la Fuerza Armada, excepcionalmente, para el mantenimiento de la paz interna y la seguridad pública".

De acuerdo con el informe, el Estado salvadoreño rechazó estos señalamientos hechos por la CIDH en el proyecto de este informe. "La presencia militar por sí misma no puede ser entendida como militarización, en tanto que esta obedece a un marco constitucional y legal preestablecido, con tareas específicas y habida cuenta que la Policía Nacional Civil es la que dirige siempre las acciones de seguridad pública, mientras que la Fuerza Armada realiza solo un apoyo de esta actividad", respondió el Estado salvadoreño a la CIDH.

Sin embargo, la Comisión insta al país a reconocer la separación en las tareas de ambas entidades y rememora que ante los hechos ocurridos el 9 de febrero 2020, cuando el presidente de la república irrumpió el palacio legislativo acompañado de la FAES, la misma CIDH sugirió resolver los conflictos de manera pacífica, respetando la separación de poderes.

La Comisión recomienda, además, que el Estado salvadoreño debe publicitar el Plan Control Territorial "e incorporar instancias de participación de la sociedad civil y difusión de las políticas de seguridad ciudadana", incluyendo dicho Plan.