CIDH niega medidas para pandillero MS-13 "el Sirra"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió archivar una demanda contra el Estado salvadoreño que fue interpuesta por el cabecilla de la Mara Salvatrucha Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias "el Sirra", tras quejarse de que recibía tratos inhumanos en el interior del centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (La Paz).

El Centro Judicial Isidro Menéndez emitió ayer un comunicado donde plasmó que la CIDH consideró que "no hay fundamento para aplicar medidas cautelares o para continuar con el caso. No obstante, la CIDH señaló que el cierre de la causa no implica que el Estado salvadoreño quede exonerado de sus obligaciones generales de protección a favor de sus nacionales".

"El Sirra", cabecilla de la MS-13, había dicho al organismo internacional que en la prisión fue encerrado en una celda especial de aislamiento "extremadamente pequeña, sin visibilidad en ningún lado y con orificios pequeños de entrada de aire", por lo que recibía un trato inhumano.

La resolución de la comisión fue enviada a la cancillería salvadoreña el 20 de mayo pasado, por lo que, según la unidad de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, fue trasladada al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente, que tiene a cargo el control del penal de máxima seguridad.