CIDH responde que no podrá conocer demanda de Bukele contra Asamblea y Sala: "La respuesta creo que es muy sencilla"

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández ha dado una respuesta "sencilla" al anuncio del presidente Nayib Bukele de demandar a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional frente al tribunal de la OEA.

Hernández dijo este jueves durante un seminario web que la CIDH no tiene compentecia para conocer ni resolver "controversias" entre diferentes órganos de un mismo Estado. Más allá, celebró que en El Salvador exista este "juego democrático" donde el Parlamento y la Sala de lo Constitucional puedan ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución de El Salvador.

"La respuesta es sencilla. La competencia de la Comisión es respecto de presuntas violaciones que un agente del Estado cometa en contra de las personas. Esa es la competencia personal y material de la comisión. La comisión no tiene competencia para resolver las controversias entre dos o más órganos de Estado. De hecho, ningún organismo internacional o algún tribunal internacional entraría a conocer de esas controversias entre órganos del Estado", recordó Hernández.

Presidente Bukele dice que demandará a Asamblea y Sala de lo Constitucional ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El miércoles por la noche, en conferencia de prensa, el presidente Bukele anunció que presentaría una demanda ante la CIDH, con sede en Washington D.C., Estados Unidos, por considerar que los diputados están atentando contra la "salud y la vida" de los salvadoreños en un momento de crisis sanitaria provocada por el covid-19.

Dicho recurso, informó Bukele, se interpondría también contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Este jueves varios diputados habían tachado como un "disparate" e inviable tal demanda por estar fuera de las competencias del organismo que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

De igual forma, el director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, había reflexionado ya en que el anuncio de Bukele carecía de una base legal. "Un poder del Estado no puede acudir al sistema para que la CIDH revise decisiones de otro poder del Estado. El ejercicio de controles entre los órganos estatales no solo no viola derechos humanos sino que los protege", había dicho Vivanco.

"Creo que estamos aquí en un caso muy evidente de controversias entre poderes del Estado que tienen que ser resueltos a través de los medios constitucionales establecidos en la constitución de El Salvador. En momentos de pandemia ha quedado evidente la importancia del Estado de Derecho. Solamente los países con institucionalidad democrática fuerte en donde existan pesos y contrapesos van a poder salir avante de todos los retos que representa la pandemia. Eso creo que es una de las primeras lecciones de la pandemia", continuó Hernández.

El presidente de la CIDH aprovechó para recordar que luego de la crisis sanitaria, serán los organismos de Derechos Humanos los que tendrán por delante el amplio trabajo de reforzar tales mecanismos.