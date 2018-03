CIFCO se resiste a dar información de contratos

Lee también

Las autoridades del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) se niegan a entregar a un ciudadano la información de los contratos de arrendamiento de los eventos realizados desde el 1.º de enero de 2015 hasta los primeros tres meses de 2016, según se lo ordenó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en noviembre de 2016.El IAIP ordenó la entrega de la información luego de que el ciudadano apeló la resolución que le brindó el oficial de Información del CIFCO el 7 de abril de 2016, en la que expresó que la información solicitada es reservada porque al entregarla se viola el “secreto profesional, comercial e industrial”.La resistencia de la institución, incluso, llevó a que el 23 de diciembre de 2016, le informara al IAIP que haría uso de recursos legales y que acudiría a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema para impugnar la resolución, y alegaron que era obligación esperar a que se emitiera una resolución de esta sala.El IAIP respondió que no recibió notificación de alguna demanda y que no todos los procesos demandados implican suspensión del acto reclamado. Además, que la ley no obliga a esperar un plazo.Ante eso, el IAIP ha programado una audiencia oral para el próximo 1.º de febrero y ha pedido que CIFCO nombre a un apoderado legal para que lo represente.