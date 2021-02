CIS presenta su 14° Misión de Observación Electoral

Durante el lanzamiento de su 14° Misión de Observación Electoral, el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) describió como "un sistema muy seguro" el que se ha elegido para las próximas elecciones.

La presencia de fiscales electorales, el sistema de vigilancia de los partidos políticos, la elaboración de actas con copias para todas las partes, son garantía de transparencia, explicó Leslie Schuld, coordinadora de la Misión. Además, aplaudió el uso de tecnologías en el escrutinio preliminar.

"Obviamente no va a ser perfecto porque es la primera vez, pero no hay posibilidades de fraude porque es solo un sistema preliminar de conteo. Hay respaldo de los votos en papel de cada mesa con que puede tener una auditoría si hay dudas. Yo creo que es muy confiable y no es saludable estar señalando algo sin pruebas, sin algo concreto, en este caso".

Algunas de las recomendaciones de la misión son buscar formas de resguardar en la memoria de los equipos la información en caso de que falle el internet y establecer un "plan b".