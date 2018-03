CLADE preocupada por baja en financiamiento de educación en la región

Lee también

Aunque los países de América Latina y el Caribe se comprometieron desde 2014 en destinar el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está preocupada porque se observa un retroceso en varios países en ese aspecto, entre ellos El Salvador.Camila Crosso, presidenta de la CLADE, mencionó que en una reunión de ministros de Educación efectuada en Lima, Perú, en 2014 se hizo un reconocimiento de un mínimo del 6 % del PIB para educación, en preparación de la cumbre mundial que adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015.Sin embargo, la mayoría de países de América Latina y el Caribe tiene menos de ese porcentaje para educación y los que están más cerca pueden tener un regreso. “En mi país en este momento el gobierno en ejercicio cambió la Constitución para congelar el gasto educativo y corregirlo apenas a nivel inflacionario. En concreto eso implicó para Brasil una pérdida enorme de recursos y el cambio constitucional es para 20 años, es un cambio de una generación, es grave”, dijo.En el caso de El Salvador el presupuesto de educación respecto al PIB ha disminuido en los últimos años, actualmente es 3.39 %, el año pasado fue de 3.44 %, en 2015 fue de 3.47 %, en 2014 tuvo 3.49 % y en 2012 tuvo 3.56 %.“Sabemos que es un escenario difícil, hay mucha presión por más recursos en el área de seguridad; pero defendemos desde CLADE que la inversión educativa es fundamental y habilita todos los otros derechos humanos, ayuda a superar todas las cuestiones de seguridad”, expresó Crosso.De ahí que destacó la campaña que realiza la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) “6 % Sí por la Educación”, que desde 2015 trabaja porque haya un aumento progresivo de la inversión en educación.Junto con RESALDE, la CLADE presentó ayer el informe “El Derecho a la Educación en América Latina”, donde se destacó no solo la necesidad de mejorar la inversión en educación, sino también en avanzar en otros temas importantes, como lograr los 12 grados de escolaridad. En promedio, en Latinoamérica solo la mitad de los jóvenes alcanza a finalizar la secundaria y en El Salvador cuatro de cada 10 estudiantes terminan el bachillerato.Uno de los aspectos que afecta la continuidad educativa es la inseguridad, que para 2015 habría hecho que unos 16,000 estudiantes dejaran las aulas y otra cantidad similar en 2016.“Hay muchas razones y muchos puntos que uno podría tratar de por qué se van los chicos, pero los más fuertes están en el tema de violencia, en el tema de migración interna o al exterior y también en el tema de pobreza, en el tema de no sentir que la educación me llena para poder salir adelante”, dijo Rosa Virginia Sánchez, responsable de Educación de Fundación Educo, miembro de RESALDE.Dijo que de acuerdo con un diagnóstico hecho por el Consejo Nacional de Educación (CONED), el 64 % de centros educativos públicos se encuentra en comunidades en alto riesgo, el 21 % carece de servicios básicos y 60 % de las aulas necesita reparaciones.Sin embargo, agregó que dentro del CONED se establecieron mesas de trabajo y se priorizaron desafíos a atender en educación y que se incluyó la atención de la primera infancia.Otro tema que preocupa a la CLADE es que todavía existe mucha discriminación en el tema de género en el sistema educativo.