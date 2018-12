CLARO vuelve a conectar a los salvadoreños

Claro siempre ha enfocado sus productos y servicios a las necesidades de comunicación de sus usuarios, y a través de la conectividad ofrece un espacio para que las personas se vuelvan a conectar con sus seres queridos, siendo esto una iniciativa de marca que versa en la parte emocional de la época, evocando esa necesidad de sentirse cerca, aunque las personas se encuentren lejos, esto viéndolo reflejado en el rostro de dos personas reales que hablan sobre su deseo de conectarse con sus familias y sus seres amados en El Salvador.

Y es que tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, los salvadoreños siempre tenemos algo positivo que brindar. De hecho, son muchos los compatriotas que alrededor del mundo ponen en alto el nombre de nuestro país, realizando labores humanitarias que trascienden. Un ejemplo fehaciente es el de los cascos azules de la ONU.

Nuestro país forma parte del contingente de los Cascos Azules en acciones humanitarias alrededor del mundo, con más de 269 salvadoreños que ofrendan su tiempo y arriesgan su vida, para llevar tranquilidad y paz a los demás en misiones humanitarias de la ONU alrededor del mundo. Estamos hablando de salvadoreños que, por medio de su gran labor, realizan acciones de colaboración con ayuda médica para la población civil, quienes en su mayoría son niños. Pero más allá de la labor de paz, ellos deben hacer frente a realidades que trastocan su bienestar emocional, como sentirse lejos de las personas que quieren, ese tiempo con su familia o simplemente la sensación de estar cerca. Ellos que, con mucho orgullo, pasión y coraje, ponen en alto el nombre de El Salvador a pesar de los sacrificios que esto conlleva.

Este es el caso palpable de Jonathan Arias Flores, capitán y doctor en Misión Humanitaria, y Johanan Martínez, teniente de Fragata y enlace con población civil. Ambos son dos salvadoreños ejemplares que están desarrollando una gran misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Líbano.

PIE DE FOTO: Jonathan Arias Flores y Johanan Martínez son dos salvadoreños que se encuentran haciendo una misión de paz en el Líbano.

En representación de todos los héroes salvadoreños que, a través de sus acciones, impulsan cambios positivos en el mundo: Jonathan y Johanan se encuentran colaborando con este país que ha sufrido tantas guerras y cuya población necesita con urgencia de atención médica y acompañamiento permanente.

"Hago mi trabajo como médico y todos los días me emociona porque aprendo, pero me gusta más cuando un paciente sonríe y te da las gracias", dice convencido Arias. Por su parte, Martínez, quien está encargado de coordinar las asistencias médicas con el equipo médico salvadoreño, comparte también su experiencia: "No siempre es fácil y es que salís de un lugar y tenés el corazón hecho mil pedazos de la situación que vos ves en los niños o en la población civil. Podés ver a un niño que tenga hambre, un niño que te pida agua; solo toca respirar y ver qué podés hacer por ellos", subraya la teniente.

En compensación a este gran esfuerzo de ambos salvadoreños de dejar su país y a su gente por reconstruir el Líbano, Claro quiso demostrar nuevamente la necesidad real que ellos tienen de volver a conectarse con su tierra y al mismo tiempo enaltecer el valor humano que tiene La Nueva Generación, contando sus historias.

La idea es hacer una introspección de apreciar a las personas que tenemos cerca y sobre todo que tenemos el poder de trascender positivamente, así como lo están haciendo Jonathan y Johanan, para poder marcar la diferencia y gritarle al mundo que en El Salvador tenemos cosas positivas y pensamos en los demás.