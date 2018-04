CNJ objeta lista de FEDAES de candidatos a magistrados

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) informó ayer que recibió incompletos ocho de los 15 expedientes de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) seleccionados en la elección que organizó el mes pasado la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).

El pleno del CNJ se percató de la situación ayer cuando abrieron los expedientes para ejercer el control sobre estos. La presidenta del CNJ, María Antonieta Josa de Parada, aseguró que darán 24 horas a los candidatos y a la FEDAES para que presenten la documentación que hace falta, lo que modifica el cronograma bajo el que se estableció el 13 de este mes como fecha límite para integrar la lista de 30 candidatos a la Corte.

Josa informó que los documentos faltantes son algunos de los requisitos que pide el Artículo 72 del reglamento del CNJ: curriculum vitae, acta notarial con consentimiento del candidato, certificación de partida de nacimiento y tarjeta de abogado.

La información oficial muestra que los únicos candidatos con la información de ley completa son todos los respaldados por la Asociación Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) y una asociación vinculada al FMLN. Estos son: Jorge Alfonso Quinteros, David Omar Molina, Jaime Edwin Martínez, Tito Edmundo Zelada, Jesús Ulises Rivas, Rogelio Canales y José Humberto Morales.

“Si yo me voy con esto y quisiera aplicar la ley rigurosamente tendría que decir que estos no cumplen, porque no me han mandado, entonces sustituyámoslos porque no han acreditado. Pero no vamos a tomar esa decisión porque algo ha pasado. No puedo creer que si el CEJ ha publicado sus currículum de postulados no tenga el currículum acá”, dijo la presidenta del CNJ que calificó de “irresponsabilidad” de la FEDAES remitir información incompleta y desordenada.

El presidente del Comité Electoral, German Rivera, dijo a este medio que la información faltante en algunos candidatos sí fue revisada por el comité, y de igual forma fue traslada completa a la junta directiva de la FEDAES para que fuera llevada al CNJ.

Tanto Rivera como el presidente de la FEDAES, Gregorio Sánchez Trejo, aseguraron que pudo haber existido una confusión en el manejo de expedientes, debido a que se crearon tantos como apoyo de diferentes asociaciones recibió cada candidato. Sin embargo, esta hipótesis no se sostiene en todos los casos debido a que tres de los candidatos propuestos por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) solo fueron apoyados por dicha asociación y aparecen sin la documentación completa.

“Hubo varias prevenciones, no hubo una revisión adicional (de la directiva)... Me llama la atención la casualidad de que solo los expedientes de UNAJUD están completos. No quiero hacer una acusación, pero es sumamente preocupante. Espero que no haya existido una manipulación de los expedientes”, dijo el presidente del CEJ, Humberto Sáenz.