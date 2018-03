COENA da propuestas para rescatar caficultura

Lee también

Tres ejes son en los que se basa la propuesta que el partido ARENA presentó a caficultores de la zona occidental del país para rescatar el parque cafetero. Eso se conoció ayer en el conversatorio que integrantes del COENA, encabezados por el presidente Mauricio Interiano y el diputado Ernesto Muyshondt, realizaron ayer en la Cooperativa Siglo XXI, de Ciudad Arce, La Libertad.La propuesta, de acuerdo con Muyshondt, es el resultado de la Mesa del Café en la que junto a representantes del Gobierno y del sector cafetalero han consensuado y que ya es del conocimiento del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén.“Uno es el eje institucional reactivando la capacidad de un instituto público privado para la investigación, desarrollo y transferencia de la tecnología en el café, que permita una mejor promoción del café en los diferentes mercados mundiales. Como segundo eje, el tema de la reestructuración y compra de la deuda de los productores de café con la banca nacional y la banca privada y los beneficiadores y cooperativas, y el tercer eje es obtener fondos frescos para la renovación del parque cafetero con variedades resistentes a la roya y resistentes al cambio climático”, dijo Muyshondt.Lograr el rescate y reactivación del parque cafetero necesita, según los miembros de ARENA, una inversión de $300 millones. Estos se tendrían que dividir en dos partes: $150 millones serían utilizados para la compra de la deuda de los productores de café y $150 millones serían para renovar el parque cafetero.El partido ARENA dice que hay varias alternativas para obtener los fondos y que no necesariamente se tiene que pensar en nuevos préstamos; empero, de llegar a esa alternativa, según Muyshondt ya hay organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo que están dispuestos a ofrecer créditos a largo plazo y con intereses bajos.El presidente del COENA, Mauricio Interiano, agregó que como partido esperan que la propuesta que se ha presentado al Gobierno tenga eco y que no se repitan experiencias de otras mesas en las que a pesar de llegar a acuerdos, estos no se han cumplido.“Estamos en este evento para hablar del tema del café, algo que si recordamos en la campaña del presidente Salvador Sánchez Cerén (es que) se firmó un pacto por el café y hasta ahora han sido tres años desastrosos para el sector caficultor en el país. Nuevamente se dan muchas palabras y pocas acciones, pocos acuerdos y poco cumplimiento. Si eso no cambia no podemos avanzar”, dijo Interiano.Para Víctor Mancía, presidente de la Cooperativa Cafetalera Siglo XXI, cuando se habla de recursos no están pidiendo que les condonen la deuda, sino que les den facilidades para reactivar el sector. “El sector caficultor lo que le está pidiendo es que le ayuden a reactivar la mayor fábrica techada que tenemos en El Salvador que es el café. Eso le va a beneficiar a todo el país porque vamos a generar mano de obra, se va a generar una dinamización de la economía”, dijo.Mancía agregó que en los últimos años la producción del café se ha reducido considerablemente.