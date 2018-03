COMURES cuestiona que Gobierno tenga para plazas y no para FODES

Lee también

Alcaldes de derecha aglutinados en la Corporación Salvadoreña de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) no se explican cómo es que el Gobierno anuncia la creación de 600 nuevas plazas en el sector público y no tenga cómo depositar los $29.1 millones mensuales que por ley les corresponde a las 262 alcaldías del país en concepto del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).El vicepresidente de COMURES y alcalde de San José Villanueva, La Libertad, bajo la bandera del PCN, Pedro Durán, dijo que esto es contradictorio y criticó que los atrasos en el depósito de los recursos se mantengan hasta la fecha.“Esto será desgastante en 2017. Nos encontramos a mediados de marzo a la espera de lo que corresponde a febrero. Estamos tapando hoyos momentáneamente... Así estamos desde junio del año pasado y estamos mes a mes y hemos hecho hasta cierres de calles”, expresó Durán ayer durante la entrevista “Hechos” de Canal 12.El jefe de comuna agregó: “¿Cómo es posible que abramos nuevas plazas en el Gobierno cuando están diciendo que no hay dinero?”Las 600 plazas a las que el alcalde se refiere son las que el Gobierno anunció la semana pasada que están disponibles en 11 instituciones públicas.Otro jefe municipal que cuestionó la falta de entrega de los fondos FODES fue Salvador Menéndez, de San Luis Talpa, La Paz. El funcionario dijo que el Gobierno mes a mes recolecta el dinero para hacer el pago de los $29.1 millones, pero, según él, otro factor que el Ejecutivo podría estar utilizando es afectarlos porque se encuentran en un año preelectoral.Cabe mencionar que la mayoría de alcaldías son administradas por partidos de derecha: ARENA, GANA, PCN y PDC.“Esto es un problema se ha venido generando y se ha querido afectar a las alcaldías del país. Este es un año electoral y nos están golpeando mucho. Ellos se imaginan que al golpearnos con el FODES nosotros vamos a hacer mal nuestro trabajo en nuestras comunidades y que eso va a hacer que la derecha decaiga en el país. Eso no va a suceder”, dijo Menéndez.Por su parte, el alcalde de Soyapango, Miguel Arévalo, quien administra la comuna bajo la bandera del FMLN, dijo que si bien el FODES es importante, los problemas de los municipios no deben estar sujetos a resolverse con la adjudicación de estos recursos. “El FODES no es la orilla azul que viene a resolver todo”, detalló Arévalo.Estas declaraciones se dieron ayer, cuando aún no se recibía el pago del FODES de enero. Horas más tardes el presidente del ISDEM, Rogelio Rivas, informó que el dinero fue depositado a las 262 comunas.Sin embargo, para el vicepresidente del ISDEM, el alcalde Roberto Aquino, del partido ARENA, lo que se evidencia con todos los atrasos es que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, está malversando los fondos públicos que están destinados para el FODES: “Ha quedado en evidencia que el ministro de Hacienda está malversando el 8 % del FODES”.Un punto que quedó al descubierto es que los alcaldes no están de acuerdo en su totalidad con las decisiones que COMURES ha tomado para presionar al Gobierno por el pago a tiempo del FODES.Durán dijo que el directorio de la gremial ha acordado no apoyar más cierres de calles en las principales vías del país, ya que a quienes más afectan son a la clase trabajadora.Ante eso, Menéndez dijo que, a pesar de respetar los acuerdos de los directores, COMURES “es muy flojo” al momento de tomar postura en el tema del impago del FODES.“COMURES son muy flojos. COMURES debe poner un precedente en este país porque aquí estamos agremiados todos los alcaldes de El Salvador, y poderle decir al gobierno central con acciones concretas y no con cartitas”, expresó Menéndez.Las cartas a las que se refiere el alcalde son a las más de 40 que, según el vicepresidente de COMURES, Pedro Durán, han mandado a Casa Presidencial pidiendo explicación sobre el atraso, pero que ninguna les han contestado.