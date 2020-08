COMURES exige a Ejecutivo cumplir con la Constitución

La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), exigió al Gobierno de El Salvador cumplir con la Constitución y realizar el pago de dos meses retrasado del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

La corporación manifestó pidieron a las instancias correspondientes que de no obtener una respuesta procedan a verificar suficiencia de fondos en el Ministerio de Hacienda, para cumplir la obligación.

COMURES expresó que el último desembolso recibido fue el pasado 29 de junio con el dinero correspondiente a mayo de 2020. "A fecha del 26 de agosto, aún no se les ha transferido el Fondo de junio ni julio, por lo que se considera que (no se ha cumplido con) el artículo 207, inciso 3° de la Constitución de la República, mandata la creación del FODES, para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los municipios; así como, la Ley del FODES y la Ley del Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal Financiero de 2020".

Según dijo Milagro Navas, presidenta de COMURES, el retraso en la erogación de los fondos significa una preocupación a las municipalidades porque les afecta directamente, principalmente, en un momento de emergencia por la pandemia del covid-19.

En 2019 la Asamblea Legislativa aumentó del 8 al 10 % de los ingresos netos del Estado para que fueran trasladados en concepto de FODES.

Además mencionó que como alcaldes han solicitado apoyo a los diputados de la Asamblea Legislativa para que agilecen la asignación de fondos en el Presupuesto Genera l de la Nación.

"Estamos sumamente preocupados por las consecuencias negativas que la demora en el depósito del FODES está ocasionando, porque esto limita la capacidad de las administraciones municipales para dar respuesta a las necesidades de las comunidades ante la crisis sanitaria que afecta al país, ya que estamos invirtiendo de manera permanente en el desarrollo de acciones e iniciativas de prevención y para apoyar a la población afectada, incluyendo esfuerzos para la recuperación y reconstrucción económica y social, para lo que hemos reprogramado nuestros recursos, principalmente el FODES", dijo Navas, durante conferencia de prensa.

Por la tarde, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por vía de redes sociales, aseguró que son los diputados los que han retrasado el desembolso de los fondos.

"Estimada alcaldesa Milagro Navas no es necesario pedírmelo, yo quiero realizar el desembolso, pero los diputados de su partido no aprueban los fondos para restituir los ingresos que perdimos por covid-19. Los alcaldes que llegaron el lunes no fueron recibidos, por cierto", mencionó por medio de Twitter.