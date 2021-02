COMURES exige que Hacienda pague este martes el FODES

Representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) exigen que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, realice el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES) que desde hace nueve meses se adeuda a las alcaldías.

Esto luego de que la Sala de lo Constitucional en la resolución de Amparo promovida por el alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinián Ramírez, otorgara como medida cautelar, que el ministro deposite los fondos de forma "inmediata" y que además, elabore un calendario de fechas en que se deberá efectuar el pago del FODES.

Ayer, COMURES sostuvo una reunión en coordinación con los 14 consejos Departamentales de Municipalidades (CDA), a fin de discutir las medidas que se deberán tomar en caso de que el representante de Hacienda incumpla la orden de la Sala. Al final del encuentro, se acordó esperar que venza el plazo de los 3 días hábiles que se le han otorgado al ministro para entregar un informe donde justifique el impago de dicho fondo.

En caso de que Hacienda caiga en desacato, la Asociación exigirá a la Fiscalía General de la República proceder debidamente contra el ministro.

"Yo creo que si en realidad somos respetuosos de la ley, el ministro tiene que acatarlo que la Sala le ha dicho. Nosotros esperamos que así sea. El tiempo va a pasar y si no eso va a ser un desacato para él", sostuvo Milagro Navas, presidenta de la Asociación.

Varios alcaldes coinciden en que, sin importar si se deposite por partes lo que se adeuda, el Gobierno debe cumplir.

"Primeramente, Dios el Gobierno ya tenga recaudado un fondo para las municipalidades. Yo creo que esto es un compromiso que hemos adquirido con el presupuesto anual en cada municipio de los proyectos que se van a ejecutar. Sabemos que el ministro es capaz. Yo creo que hay que esperar que nos depositen algunos meses para cumplirle a la población", explicó Janet González, alcaldesa de Tepecoyo durante el evento.

Por su parte, Navas coincidió en ese punto y asegura que lo más importante es que, de la forma que sea, el dinero llegue para ejecutar los proyectos en las respectivas comunidades.

Por su parte, el ministro de Hacienda respondió ayer que acatará las medidas de la Sala pero, según él, esto representaría un desbalance fiscal para el país.

"Se están metiendo en atribuciones que no les competen. Ellos no pueden administrar la caja fiscal del Estado. No han sido electos para eso (...) Es una total irresponsabilidad, pero como dije, somos respetuosos de la Ley", sostuvo Zelaya.

Sin embargo, no detalló cuándo dará cumplimiento a la orden de la Sala, tampoco si se hará de forma escalonada. Si el ministro incumple hoy, COMURES se reunirá nuevamente el miércoles.

Por otro lado, la Sala de lo Constitucional declaró constitucional el Decreto 782 aprobado por la Asamblea Legislativa en noviembre 2020, con el cual se buscaba incorporar $354 millones para pago de FODES, FOMILENIO, viáticos de veteranos y pago de proveedores.

La controversia llegó a manos de la Sala luego de que el ministro de hacienda alegara que los mencionados fondos ya habían sido utilizados con otro destino.

Anteriormente, la Sala no admitió el recurso porque tenía vicios de forma. De modo que debido a que el presupuesto general 2020 ya no se encuentra vigencia, los efectos de la sentencia son "puramente declarativos".