CONAPEJ dice que juramentación de directora de INJUVE no tiene efecto legal

Que el presidente de la república, Nayib Bukele, nombre a la brevedad posible al presidente de la junta directiva del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) solicitó ayer el Consejo Nacional de la Persona Joven de El Salvador (CONAPEJ).

Según se manifestó, el nombramiento de la nueva directora general de INJUVE, Marcela Pineda, no surtiría efecto legal, si no cuenta con la aprobación de la junta directiva, de la cual aún no se ha nombrado a quién la va a presidir.

"Tenemos buenas expectativas del nombramiento, pero solicitamos que se respete el debido proceso. El presidente ya la juramentó, pero aún no surte efectos legales", aclaró Néstor Ventura, miembro de la junta directiva del INJUVE.

Además, se manifestó que desconocen si habrá continuidad en programas como Jóvenes con Todo, implementado por la anterior administración. "Reiteramos nuestra disposición de seguir desarrollando el programa, pero preocupa el desinterés que se ha dado por parte de la nueva administración, pues se esperó un mes para el nombramiento", señaló una representante del programa.

Además, dijeron tener dos meses de retraso en viáticos para jóvenes universitarios.