CSJ avala que Funes declare desde Nicaragua en proceso civil

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó ayer que el expresidente Mauricio Funes brinde su declaración desde Nicaragua, donde se encuentra asilado, y sin posibilidad de contrainterrogatorio, para la audiencia probatoria en el proceso civil que enfrenta en la Cámara Segunda de lo Civil por presunto enriquecimiento ilícito.El expresidente, su hijo Diego Funes y la ex primera dama de la República Vanda Pignato están siendo procesados por no poder justificar el origen lícito de $728,000. La fiscalía ya inició las primeras diligencias en sede judicial para un proceso penal en contra del exmandatario.Funes, por tanto, solo debe responder un cuestionario de preguntas realizadas por la defensa, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) se rehusó a incluir interrogantes porque no está de acuerdo con el método de declaración avalado por la cámara.“Se resolvió remitir la comisión rogatoria solicitada por la Cámara Segunda de lo Civil, y enviarla a la embajada de El Salvador en Nicaragua”, declaró uno de los magistrados de la CSJ.El caso llegó a Corte Plena luego de que la fiscalía apeló la decisión de la Cámara que determinó que el testimonio de Funes podría ser brindado a un funcionario consular desde Nicaragua y con base en un cuestionario, impidiendo el contrainterrogatorio.Fuentes internas de la CSJ afirmaron que los magistrados discutieron en tres sesiones sobre dos proyectos de resolución, hasta la plenaria de ayer en la que, con nueve votos, dejaron de lado la posibilidad de que la fiscalía participara por videoconferencia en el momento en que Funes diera su declaración.El magistrado de la CSJ Rodolfo González explicó recientemente que las consideraciones a discutir eran las necesidades de que el procedimiento estuviera de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil en dos puntos: primero, en la posibilidad de que se realizara un contrainterrogatorio; y segundo, en establecer el grado de control que debe de tener la instancia judicial en el interrogatorio al procesado.La audiencia probatoria fue suspendida el pasado 17 de enero, por la disyuntiva existente sobre el método en que debería declarar el exmandatario en el caso. La declaración de Funes es parte de la prueba de descargo ofrecida por la defensa.La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía entrevistó a 11 personas para establecer que hay indicios suficientes que señalan que Funes; su pareja actual, Ada Mitchell Guzmán, y el empresario Miguel Menéndez son los dueños de dos propiedades a nombre de Latin America Spas.Las entrevistas iniciaron el 2 de julio del año pasado.Ese día los fiscales citaron a Irma Juana Charur Zablah y a Virginia María Vilanova, según el auto de inscripción presentado por la FGR.Ellas eran socias de la compañía, según dijo una fuente fiscal. La fiscalía, además, contactó a dos empleados que trabajaron para la empresa.La UIF utilizó la declaración de estas personas para solicitarle a la jueza del Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, la inmovilización de las dos propiedades a nombre de la sociedad Latin America Spas S. A. de C. V., ubicadas en San Salvador y en Antiguo Cuscatlán, el pasado 31 de enero de este año. Finalmente, el pasado 2 de marzo, la jueza ordenó la inmovilización preventiva de los bienes, a petición de la UIF.La jueza Pozas basó su decisión en que existe la posibilidad de que las propiedades sean traspasadas a terceros o, en todo caso, que sean vendidas. Esto es parte de las diligencias que realiza la fiscalía en la investigación de Menéndez, mejor conocido como “Mecafé”, Funes y su actual pareja, investigados por la probable comisión del delito de lavado de dinero y activos. Este periódico intentó contactar a Manuel Chacón, abogado de Menéndez, pero no hubo respuesta.Menéndez fue uno de los principales financistas de la campaña de Funes. El propietario de COSASE, uno de los mayores contratistas de seguridad privada en la administración Funes, dio una entrevista el año pasado a este rotativo y en ese momento dijo que la investigación en su contra era porque es amigo del expresidente.En agosto de 2016, las autoridades registraron las empresas de “Mecafé” y de otros exfuncionarios, e incautaron documentación para la investigación en contra del exmandatario.Para esta investigación, la Fiscalía cuenta con un testigo que ha decidido declarar contra el expresidente a cambio de recibir beneficios judiciales, lo que se conoce como testigo criteriado, según una fuente fiscal que pidió el anonimato. Funes ha publicado en su cuenta de Twitter que la Fiscalía utilizaría criteriados en el proceso en su contra. “La FGR me investiga por lavado de dinero sin más pruebas que la declaración de supuestos testigos a los que criterió... Un testigo de FGR asegura que soy el dueño de un inmueble sin tener pruebas”, escribió Funes en la red social.