CSJ dio notas equivocadas de examen de notariado

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) empezó a notificar, desde el 4 de diciembre pasado, a los 715 abogados que aprobaron el examen para convertirse en notarios. El último día de labores de este año del Órgano Judicial, 58 abogados fueron convocados al edificio administrativo de la CSJ, donde les avisaron que, contrario a lo que les habían dicho inicialmente, hubo un error en la calificación de las pruebas y ellos no habían tenido la calificación mínima para ser notarios.

Fuentes de la Corte informaron que en dicha reunión los encargados señalaron que el error en la calificación fue responsabilidad de la empresa contratada para brindar el servicio.

Un total de 5,323 abogados se sometieron a las pruebas para ser notarios en jornadas realizadas el 15 y el 22 de octubre pasado. De los examinados, únicamente el 13.4 % (715) había aprobado preliminarmente, hasta antes de la corrección de las calificaciones. La nota mínima para obtener la acreditación de notario es 6. La Corte publicó en sus redes sociales que trasladó la entrega de notificaciones oficiales de los resultados para el 15 de enero del próximo año.

“Fue un error humano a la hora, no de la lectura, sino de la transcripción, es un error normal... Nos encargamos de la calificación, ni volteamos a ver la calidad de las preguntas”.

Rafael Ibarra, representante de empresa contratada

En el Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL) consta que la Corte adjudicó el “Diseño e Impresión de Hojas de Respuestas para Scanner Óptico, Calificación e Impresión de Resultado para Notificación, Elaboración de Reportes Estadísticos de Examen de Notariado” a la empresa Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador, sociedad a la que le extendió un contrato por $5,028.50 por este servicio.

El representante de la empresa, Rafael Ibarra, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que el error fue responsabilidad de la sociedad, y que se trató de una omisión “aislada” en la calificación del examen. El fallo consistió en que se hizo una errónea transcripción de ítems previo a la calificación electrónica.

“Fue un error humano a la hora, no de la lectura, sino de la transcripción, es un error normal por omisión humana... Anteriormente no hemos tenido errores, nos encargamos de la calificación, ni volteamos a ver la calidad de las preguntas. Ellos validan, al igual que nosotros, los resultados, revisan ellos, y de parte nuestra tenemos un protocolo para garantizar la calidad”, dijo Ibarra, quien afirmó que la Corte ya cuenta con los resultados exactos de la prueba; sin embargo, la instancia privada todavía no ha tenido comunicación con los delegados del Órgano Judicial para llegar a un acuerdo sobre las medidas a tomar por el error.

El técnico a cargo del proceso señaló que la empresa que representa ha sido contratada por la Corte durante tres años consecutivos, y que anteriormente él también se encargaba de calificar la prueba porque era parte de otra organización.

El presidente de la Asociación de Abogados del Órgano Judicial (ABOJES), Santos Guerra Grijalba, señaló que a pesar de que el servicio se delegue a una entidad privada, la responsabilidad final de los resultados no puede ser obviada por parte de los funcionarios de la Corte.

Fuentes cercanas al proceso, que prefirieron el anonimato, dijeron que el próximo año algunos afectados por el error tomarán acciones legales.

LA PRENSA GRÁFICA intentó contactar ayer con varios funcionarios de la Corte, entre ellos magistrados; algunos señalaron que explicarían la situación al terminar las vacaciones y otros no contestaron sus teléfonos celulares.

La Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador (ADESAL) ha señalado errores en las pruebas de abogados para acceder al notariado. En 2014 mostraron que una clave del examen estaba siendo vendida por algunos abogados. Ese mismo año, la organización señaló que en las claves de exámenes de opción múltiple de 2013 se reprodujo una pregunta con respuestas correctas diferentes.

“Imagínese cuántas equivocaciones debe de haber en cada evaluación”, señaló el representante de ADESAL, Mauricio Ulises Santamaría.

Algunos abogados de ADESAL solicitaron en 2014 a la Corte, por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), la justificación legal de todas las respuestas del examen en el que se notó la inconsistencia. Los magistrados les entregaron una copia de varias leyes secundarias salvadoreñas, y esta respuesta fue apelada porque, según los peticionarios, no cumplía con los requerimientos mínimos de su solicitud. El caso llegó hasta el pleno de la Corte, donde los magistrados discutieron sobre la imposibilidad para convocar a la comisión especial a cargo de elaborar dicha prueba para que realizara un nuevo informe. El caso todavía espera ser resuelto por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

15: mil notarios habían sido acreditados por la Corte hasta octubre de 2017, según datos oficiales.

15/01/18: fecha para la cual la Corte ha postergado el proceso de notificación oficial de resultados del examen.

86.6%: de los más de 5,000 abogados reprobó el examen que le permite que la Corte le otorgue el grado de notario, según la publicación inicial de resultados.