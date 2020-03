CSJ no da insumos para protección

Empleados judiciales aseguraron que la administración del Centro Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de San Miguel les informó que no tienen presupuesto para proporcionarles desinfectantes, mascarillas y guantes.

"Cómo es posible que la Corte no tenga presupuesto para atender una emergencia y comprar productos como alcohol gel. Vinieron a dejarnos una bolsa de mascarillas hechas con papel toalla que al intentar ponerlas se rompen. Los guantes tampoco sirven", denunció un empleado.

Asimismo, dijo que en reiteradas ocasiones han solicitado dotaciones de insumos para desinfectar sus lugares de trabajo en los diferentes juzgados de la ciudad de San Miguel, donde atienden a más de 200 usuarios diariamente

Los empleados aseguran que la mayoría de juzgados no aceptaron la bolsa que contenía las mascarillas de papel toalla y los guantes. "Esa es una burla, como nos van a venir a dejar unas mascarillas que al abrirlas se rompen. La mayoría no recibimos ese kit. Cómo la Corte no va tener presupuesto si son millones de dólares los que tienen asignados", consideraron.

Según los empleados, la Corte les informó que las mascarillas de papel toalla deberán utilizarlas durante todo el periodo de cuarentena.

Se intentó conocer la versión de la administradora del centro judicial de San Miguel, pero indicó que no estaba autorizada para dar declaraciones.