CSJ pendiente de resolver 94 solicitudes de Habeas Corpus

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió 117 solicitudes de habeas corpus en los primeros 30 días de instalado el régimen de excepción, según datos proporcionados por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC).

De esas solicitudes, hasta el 6 de mayo, la CSJ aún no había resuelto 94, lo que significa que el 80 % de los procesos no han sido resueltos en las diferentes sedes judiciales del país.

Los habeas corpus son procesos interpuestos por familiares de personas que han sido detenidas y que consideran que les han violentado los derechos humanos. Recientemente se han dado a conocer casos sobre personas que denuncian detenciones arbitrarias o ilegales.

En total, 10 sedes judiciales recibieron solicitudes de habeas corpus entre el 27 de marzo y el 25 de abril, período en el cual se llevaron a cabo los primeros 30 días del régimen de excepción.

De los 94 procesos que aún se encuentran en trámite, 86 aún se encontraban en estudio en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, hasta el 3 de mayo pasado.

En segundo lugar se encuentra la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente de Santa Ana, que en ese mismo período recibió 12 solicitudes, de las cuales los magistrados se declararon incompetentes de conocer siete casos; denegaron uno y dieron ha lugar a uno también. Solamente se encuentran en trámite tres solicitudes en esta sede.

El experto en transparencia Wilson Sandoval asegura que es preocupante que el 80 % de esas solicitudes aún se encuentren sin respuesta.

"Es sumamente preocupante y es crítico, porque quiere decir que pueda hacerse perfectamente la pregunta de cuál es el rol que estaba jugando la Sala de lo Constitucional, y en general la Corte Suprema de Justicia, frente a las detenciones arbitrarias que se han estado cometiendo", manifestó.

Además, recalcó que no están defendiendo a pandilleros o a personas que hayan cometido algún delito, sino a personas que son inocentes, que están en la cárcel y que no reciben una respuesta de la Sala de lo Constitucional.

Sandoval reiteró que es evidente que las autoridades policiales están deteniendo de manera arbitraria y de forma antojadiza a ciudadanos y ciudadanas y que los familiares de estos han buscado en la CSJ el último recurso para resolver su situación.

"Gente inocente está en la cárcel precisamente porque la CSJ se rehúsa a cumplir con su rol, que es el de verificar las condiciones bajo cuales fueron detenidas las personas y ordenar su libertad una vez corroborado que no han cometido un delito", remarcó el experto en transparencia.

Por su parte, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar considera que no se puede esperar nada de los magistrados de la Sala de lo Constitucional porque, según él, "ellos son abogados que se hacen pasar por magistrados, pero no lo son y por lo tanto no se puede esperar una resolución de estos procesos".

Escobar señaló que los magistrados de la Sala de lo Constitucional son afines al Gobierno y por lo tanto no emitirán resoluciones que cuestionen medidas emitidas por el Ejecutivo. "No van a emitir ninguna resolución en el sentido de cuestionar una medida del régimen; entonces, de esa forma, es entendible de que no hayan resoluciones", afirmó Escobar.

Un dato que resulta preocupante para los expertos es que de los 117 procesos iniciados, solamente han decretado ha lugar dos de estos, lo que significa que menos del 2 % han recuperado su libertad.

Además, las diferentes sedes han denegado tres solicitudes y han declarado improcedentes seis de estas. También, las diferentes Cámaras se han declarado incompetentes de conocer al menos nueve habeas corpus por razón de territorio.

Sala anterior y actual

Wilson Sandoval aseguró que la Sala de lo Constitucional destituida el 1 de mayo de 2021, durante el contexto de la pandemia, fue "muy efectiva" en cuanto a las respuesta de los habeas corpus.

Detalló que hubo casos que se respondieron en menos de una semana sobre personas que fueron detenidas de manera arbitraria y que fueron trasladadas a un centro de contención durante la cuarentena obligatoria.

"Aquí no se trata de si la sala anterior era tardada o no, sino de que las dinámicas de la institución exigen situaciones excepcionales también; y aquí la Corte debe actuar con dinamismo, con celeridad, con sentido de urgencia, dada la situación que se enfrenta en las calles de detenciones arbitrarias", agregó Sandoval.

Además, lamentó que sigan ocurriendo muertes en los centros penitenciarios y que la mayoría de estos no hayan sido declarados culpables de los hechos señalados. "Hay muertos en las cárceles que nunca vieron a un juez, que nunca se les probó un delito. Hay profesores capturados, empleados municipales y a esa gente se debe la Corte y no pueden negarse a evacuar los habeas corpus. La Corte Interamericana determinó que las cortes no pueden negarse a resolver habeas corpus", concluyó Sandoval.