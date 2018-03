CSJ “regaña” a AL por incumplir sentencias

Lee también

Por incumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional dictaminada en 2011 para dar facultades a los ciudadanos para que interpongan recursos cuando estos consideren que se han violado sus derechos políticos, la Asamblea Legislativa (AL) recibió el segundo llamado de atención de parte del tribunal de la Corte Suprema de Justicia ayer.La notificación de la sala fue conocida ayer en la sesión plenaria; sin embargo, los diputados se defienden diciendo que lo que piden en la resolución ya está legislado en el Código Electoral.“Reitérase por segunda vez a la Asamblea Legislativa su obligación de cumplir con la sentencia en cuestión mediante las adecuaciones necesarias al Código Electoral vigente, concretamente en los artículos 258, 269, 270 y 272, y que conozca normativamente la posibilidad a todos los ciudadanos que tuvieren interés comprobado en ello por la afectación de sus derechos políticos de interponer recursos ante los organismos electorales correspondientes”, se lee en el documento oficial.Al respecto, el diputado y jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, dijo que en el código ya está normado que cualquier individuo pueda interponer recursos cuando así considere pertinente.“Ahora lo que pide la sala que cualquier ciudadano lo pueda pedir; bueno, que lo pidan si nunca lo han pedido, nosotros no podemos decirle a un fulano ‘vaya y pida eso’, esa es facultad exclusiva de los partidos políticos, pero como la sala dice que también lo puede hacer un ciudadano, también que lo haga, no vemos problema alguno, pero ya está legislado”, dijo Ponce.Fue en 2011 que la sala falló a favor de los ciudadanos alegando que en los artículos con vigencia en ese momento se omitía el derecho de igualdad, pues se discriminaba a aquellos ciudadanos que no tenían vínculo partidario de poder interponer recursos.Por su parte, el diputado del FMLN Nelson Quintanilla dijo cauteloso que iban a estudiar en la comisión de reformas electorales la notificación de la sala para saber exactamente qué es lo que piden, pero que consideraba que lo solicitado ya está normado.En el mismo sentido, el representante de Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, quien en 2015 solicitó que se tuviera como no cumplida la sentencia de 2011, dijo que con base en la sentencia última de la sala, se podía ampliar el ámbito de aplicación de recursos de nulidad, revisión y apelación para el caso de las elecciones de 2018.