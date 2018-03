CSJ revisa el método para la declaración de Mauricio Funes

Lee también

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revisará en los próximos días si el método de toma de declaración del expresidente Mauricio Funes, ordenado por la Cámara Segunda de lo Civil en el proceso por indicios de enriquecimiento ilícito, cumple con los criterios de legalidad, según el magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González.La Cámara Segunda de lo Civil autorizó que Funes brinde su declaración en la embajada de El Salvador en Nicaragua, país donde está asilado. También aprobaron que lo haga ante un empleado consular contestando un cuestionario que de momento solo incluye preguntas de la defensa. El fiscal general, Douglas Meléndez, criticó la decisión y aseguró que esta diligencia no tendría sentido para la parte acusadora si no se permite contrainterrogar.El magistrado de lo Constitucional explicó ayer que el Código Procesal Civil y Mercantil, que entró en vigor en 2010, establece la necesidad de la mediación del juez en las declaraciones, y la necesidad de que las partes estén en la posibilidad de contrainterrogar.“Estamos analizando si se le va a dar un simple trámite a la decisión de la cámara o si la Corte va a verificar que se cumpla la legalidad del Código Procesal Civil y Mercantil, que entró en vigor en 2010 y que establece el interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, y una cierta inmediación de los jueces, que algún poder de dirección de la audiencia debería tener”, dijo González.El magistrado aseguró que, para solventar esta situación, la Corte delegó a dos magistrados para que presenten un proyecto de resolución a Corte Plena, el cual podría ser discutido por los 15 magistrados en la reunión de ahora o del próximo jueves.La cámara remitió a la Corte el cuestionario para que esta tramitara el envío a Nicaragua. Según el magistrado, de establecerse la ilegalidad de lo resuelto por la Cámara de lo Civil, le devolverían la solicitud de hacer la diligencia.González comentó, por otra parte, que la Sala de lo Constitucional le notificó a la presidencia del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que se abstuviera de juramentar a Funes como diputado, pues consideraron que nadie puede extender el período presidencial y luego obtener una diputación sin ser elegido como tal.El expresidente Funes solicitó la opinión de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y con su aval tomó juramento. Al respecto, el magistrado dijo: “Será la Fiscalía la que debe determinar si hay o no responsabilidad penal en esa decisión”.