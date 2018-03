CSJ y FODES tendrían menos presupuesto, asegura FUSADES

Lee también

Según la observación que hacen Carolina Alas de Franco y Álvaro Trigueros, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), las asignaciones presupuestarias que se le hicieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES) para este año tendrían que reducirse debido a la reforma al Presupuesto General de la Nación 2017 en la que se disminuyeron los ingresos tributarios que recibirá el Ministerio de Hacienda por el pago del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).El jueves 9 de marzo, los diputados de la Asamblea Legislativa, a excepción de ARENA, aprobaron incorporar al presupuesto 2017 $122 millones provenientes de una colocación de $550 millones en bonos aprobados en 2016 para pagar FODES del último trimestre de 2016, remuneraciones, proveedores, subsidio a la energía eléctrica y deuda a corto plazo. Pero para incorporar dichos fondos, redujeron el cálculo de ingresos tributarios del Impuesto Sobre la Renta en $30 millones y del IVA en $92 millones.Trigueros, director de Estudios Económicos, recordó que la CSJ y el FODES tienen establecido un porcentaje de 6 % y 8 %, respectivamente, y es con base en ese porcentaje que se proyecta su presupuesto según los ingresos tributarios que recibirá el Estado. Trigueros indicó que ese monto del 14 % ya no sería el estimado antes de la reforma, sino con el cálculo de ingresos de $122 millones menos, que al final daría un desequilibrio de $17 millones.La investigadora Carolina Alas de Franco sostuvo que en el decreto no señalaron que harían modificaciones a los presupuestos. “Baja en $122 millones los ingresos tributarios. Por lo tanto, debería de haber bajado en este mismo decreto el presupuesto que se le va a asignar a la CSJ y al FODES, porque ahora van a trabajar con ingresos tributarios más bajos, si no, al final del año va a haber ese faltante de cerca de $17 millones”, dijo Alas de Franco.El dictamen 217 aprobado dice en el artículo número 3 que “por naturaleza de estas operaciones financieras, no se deberán modificar las asignaciones presupuestarias vigentes correspondientes al FODES y el Órgano Judicial”. El FMLN dice que no los redujeron porque se incorporan fondos para pagar compromisos.Tanto Trigueros como Alas de Franco también explicaron que en el análisis económico reciente que realizó FUSADES señalaron que el presupuesto 2017 tenía un faltante de $705.5 millones, y con esta disminución de los ingresos tributarios, redujeron ese faltante a $583.1 millones. Al igual, explicaron que FUSADES calculó que para 2017 el Gobierno sobrestimó un monto de $137 millones de ingresos tributarios, lo cual se evidencia con dicha reforma.“Ese recorte que hacen ahora para nosotros es un reconocimiento de que estaban realmente sobrestimados (esos $137 millones). Pero para que hayan aprobado esto los diputados, tenía que haber quedado alguna razón”, mantuvo la investigadora.