Cabezal choca con un carro El Rosario, en La Paz

Daños materiales dejó un accidente de tránsito ocurrido ayer por la mañana en el kilómetro 48 de la carretera del Litoral, en las inmediaciones del cantón El Pedregal, en el municipio de El Rosario, en La Paz. Según la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor de un cabezal, identificado como Edwin Omar Navarro López, habría sido el responsable del percance vial, al impactar en la parte trasera de un sedán, conducido por Yessenia Coreas.

"La excesiva velocidad y la distracción al volante habrían sido la causa del accidente, donde según la inspección visual que hemos realizado, el conductor del cabezal no se percata que el carro estaba detenido en la carretera, pero intenta detenerse y no lo logra, impactándolo en la parte trasera", detalló un agente de tránsito. El motorista responsable del accidente no fue detenido ya que, según la Policía, portaba sus documentos de conducir en regla y se quedó en el lugar.