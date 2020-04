Cada cabina de desinfección requiere 10 barriles de agua al día

Unos 10 barriles de agua al día son rociados en cada una de las dos estaciones de desinfección instaladas en el Mercado Central de San Salvador. Se trata de arcos metálicos equipados con tubos por donde lanzan la mezcla de agua cargada con amonio cuaternario a todo el que ingresa al establecimiento para desinfectar y prevenir el contagio de la covid-19.

Ese estimado de 5,000 litros de agua diario lo hace Óscar Pérez, uno de los empleados municipales que opera las bombas una de las estaciones de limpieza y además vigila que el producto sea bien utilizado.

"No voy a mentir, acá hay personas que entran y se salen de inmediato porque lo único que quieren es desinfectarse y seguir con su camino fuera del mercado. Aunque eso lo alegra a uno, porque significa que su trabajo está sirviendo de algo", dice con orgullo el trabajador capitalino, mientras se escucha el motor de la bomba para evitar que se vacíe el contenedor.

Sin embargo, también hay renuentes. Óscar dice que muchos de los usuarios del mercado no quieren ser rociados, pero son agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) le colaboran exigiendo a las personas pasar por el espacio designado para "desinfectarse".

Una de las que hace uso de esas cabinas es Flor López, de 37 años. Todos los días, ella también es rociada; aunque desconoce qué contiene el agua que le acaba de caer en forma de pequeñas gotas: "No sé que contiene, pero los de la alcaldía dicen que ayuda a prevenir el virus que anda dando". Ella está en el mercado para vender mascarillas quirúrgicas, uno de los productos de moda gracias al nuevo coronavirus.

En la casa de Flor, sin embargo, no siempre hay agua para las necesidades básicas. "Hay que aprovecharla cuando llega, pero en este caso creo que sí es bien ocupada; porque es por la salud", justifica Flor el incesante rocío de agua que cae del arco metálico.

De la gerencia de mercados de la alcaldía capitalina, Iván Pleitéz, explica que cinco barriles son equivalentes a los 2,500 litros de capacidad que tiene cada contenedor. "Tenemos entendido que se va a hacer otra (estación de limpieza), tendríamos entonces tres. Nosotros acá concientizamos a la gente sobre las medidas que deben tener, sobre todo el lavado de manos", señala.

La instalación de esas cabinas se ha ido popularizando en la mayoría de los 262 municipios de El Salvador, impulsadas tras el anuncio de nuevos casos de covid-19.

En Santa Tecla, departamento de La Libertad, por ejemplo, la medida es impulsada aunque a menor escala que el mercado capitalino. Así lo explica Luis Mixco, quien opera un marco desinfectante a las afueras de un agroservicio. Allí, otros 5,000 litros de agua al día son mezclados con amonio y rociados a todos los que transitan con dirección al mercado municipal tecleño.

"El gasto depende de la cantidad de gente que pase. La idea era proteger a nuestros empleados porque no podíamos cerrar y lo pusimos afuera del local para que todo el que pase pueda desinfectarse", dice Manuel Vides, gerente del agroservicio donde trabaja Mixco.

A pesar de la popularidad de los arcos de desinfección, al menos dos infectólogos dudan de la efectividad de la medida, según se lo confirmaron recientemente a LA PRENSA GRÁFICA. Lo que podría significar que el agua gastada al día en todo el país en labores de "desinfección" no esté siendo bien aprovechada.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), considera que esos 10 barriles de agua diarios por cada cabina, contrastan con el barril que, en promedio, una persona necesita para vivir cada día.

"Es preocupante cuando uno mira que esta cantidad de agua se está utilizando, y con esto no quiero decir que no sea necesario; pero es interesante para ponerlo en la balanza y se resuelvan otros usos", señala González.

Además, considera que ha incrementado la escasez de agua durante la emergencia por la covid-19, pues varias comunidades en el departamento de San Salvador han reclamado no tener agua, a pesar de que una de las principales medidas contra el nuevo coronavirus es lavarse las manos.

De regreso a la esquina del mercado Central, Flor, madre soltera de dos hijos y con la caja de mascarillas quirúrgicas en las manos, dice que no entiende mucho del coronavirus o de su forma de contagio, pero ve bien la iniciativa de las cabinas de desinfección "porque tranquiliza a los que debemos salir de casa, porque si no, no comen".