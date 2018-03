Cadáveres de militares siguen sin aparecer: PNC

Lee también

Autoridades de Seguridad Pública descartaron ayer el hallazgo de los restos de cuatro soldados desaparecidos en el municipio de Ilopango desde hace cinco meses, según reportaron sus familiares.Ayer circuló el rumor de que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) tenía conocimiento sobre la aparición de los cadáveres en el cantón Changallo.El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, negó esa información. “El caso de los militares desaparecidos sigue en investigación. Todavía no hay conclusiones al respecto”, dijo.Este periódico contactó a una fuente de la FAES y dijo que la Policía Nacional Civil (PNC) les comunicó que tenían indicios de la ubicación de los cadáveres, pero que en ningún momento fue de forma oficial porque necesitaban más investigación.De hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que ellos no habían mandado equipo a la supuesta escena porque ni la FAES ni la PNC les había notificado sobre algún hallazgo.Los soldados Saúl Humberto Turbín Gómez, de 24 años; Leonidas Enrique Morales Morán, de 22; Nelson Omar Díaz López, de 22; y Wilfredo Pérez López, de 26 años, desaparecieron el 11 de octubre del año pasado cuando se dirigían a un curso en las instalaciones de la Fuerza Aérea.Testigos han contado a los familiares que fueron privados de libertad por un grupo de pandilleros que opera en la colonia Vista al Lago, del mismo municipio. Sin embargo, no hay más indicios sobre el paradero de los militares.A inicio de febrero, Ramírez Landaverde dijo que tenía información de que los cuatro jóvenes fueron torturados antes del asesinato. En ese mismo mes, la PNC reportó que tres cadáveres fueron encontrados en los alrededores del lago de Ilopango; no obstante, las identidades no correspondían a las de los militares desaparecidos.Un jornalero dijo ayer que un pick up de la PNC llegó el jueves pasado al mediodía a una zona del cantón Changallo, aunque no permanecieron por mucho tiempo. Solo recorrieron un poco la zona y no encontraron los restos. Esa versión fue confirmada por la FAES, pues dijo que agentes policiales llegaron al lugar donde se tenía sospecha de que estarían los cuatro cadáveres, pero no encontraron evidencia.Un equipo de LA PRENSA GRÁFICA visitó ayer al mediodía la zona y comprobó que no había ningún elemento de seguridad. Solo un retazo de la cinta amarilla que suelen colocar para proteger las escenas de violencia.El cadáver de Cedrick Amílcar Machado fue encontrado ayer en el cantón Copinol, en San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán.La víctima era un estudiante universitario que cursaba quinto ciclo de Licenciatura en Ciencias Jurídicas. El padre de Machado dijo que su hijo fue privado de libertad hace tres días en la misma localidad en la cual residía; sin embargo, la PNC no brindó declaraciones sobre el caso.El jueves pasado por la noche, un vigilante del Centro Escolar Centroaméric, ubicado en la colonia Rábida de San Salvador, fue asesinado. La víctima fue identificado por la PNC como William Artero Sánchez, de 33 años.Las investigaciones señalan que cuatro hombres que se conducían a bordo de un carro llegaron a la escuela y dispararon contra el vigilante. Además de asesinarlo, los hombres le robaron el arma de fuego.Los agentes policiales verificaron las cámaras de seguridad e identificaron las placas del vehículo, por lo que realizaron un operativo de captura. Los delincuentes fueron detenidos cerca del Centro Escolar Mariano Pinto, en la colonia Libertad. Les decomisaron cuatro armas de fuego.Siempre por la noche del jueves, fue encontrado el cadáver putrefacto de hombre en la colonia Dina, de San Salvador, según informó la FGR. La víctima no pudo ser recuperada inmediatamente por las condiciones del lugar. El procedimiento lo realizaron las autoridades hasta ayer.Ayer por la noche, la PNC informó sobre el ataque a un microbús de la ruta 140 cuando circulaba sobre la carretera Este-Oeste. Preliminarmente se reportó que el ataque dejó un muerto y seis heridos. La hipótesis preliminar es que se trató de un asalto que salió mal por que hubo oposición.