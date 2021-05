Cadáveres encontrados en casa de expolicía Osorio son de mujeres

Xiomara Magaña llegó cerca de las 10:00 de la mañana de este martes a la colonia Las Flores, de Chalchuapa, a la casa de Hugo Osorio, buscando a su hijo menor de edad que se encuentra desaparecido desde hace cinco años.

Luego de una hora, Magaña abandonó el lugar con la misma incertidumbre y tristeza con la que ingresó debido a que, de acuerdo a lo que le manifestaron, en el lugar solamente han sido encontrados cadáveres de mujeres.

“No más me pidieron las características, pero cuando vieron que era un joven, de antemano me dijeron que no habían jóvenes varones, más que todo eran señoritas y que no me podían dar ninguna esperanza”, comentó Magaña a la salida de la zona que es custodiada por un agente de la Policía y de la Fuerza Armada.

Esta información fue confirmada por otras personas que llegaron hasta Chalchuapa en la búsqueda de algún familiar desaparecido. “Nos dijeron que por el momento solo han sacado los cadáveres de mujeres, que si nosotros teníamos algún familiar desaparecida podría estar ahí pero que por el momento hombres no hay”.

“Me dijeron que iban a seguir trabajando y que muy probablemente más adelante encuentren hombres”, expresó una persona, que pidió no revelar su identidad, que llegó procedente de Sonsonate, y busca a su esposo desaparecido desde hace varios años.

En ambos casos explicaron que el personal que se encuentra laborando en la recuperación de los cadáveres registraron la información que fue proporcionada por los familiares de los desaparecidos. “Ellos dicen que si encuentran hombres enterrados en la casa, que nos van a avisar cualquier cosa”, agregó la persona procedente de Sonsonate.

Hasta ayer, personal del Órgano Judicial reiteraron que personal de Medicina Legal solamente ha realizado el levantamiento de seis cadáveres que han sido extraídos de la fosa séptica que se encuentra en el patio de la vivienda propiedad del expolicia.

Explicaron que la última vez que un equipo de Medicina Legal se presentó en la casa fue el viernes de la semana pasada y desde entonces se han quedado a la espera del llamado de la Fiscalía para realizar nuevos levantamientos, algo que no ha sucedido hasta el momento.

Mientras que el ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró en un medio televisivo que son 14 las personas que han sido extraídas de la fosa séptica y que las últimas fueron retiradas el fin de semana. Dijo que a ellos se les agregan los cadáveres de dos mujeres y dos hombres por lo que la cifra de fallecidos en la vivienda, por el momento, es de 18 personas.