Cae acusado de matar y quemar a su pareja

Óscar Benjamín Fajardo Torres, de 52 años, es, según la Policía Nacional Civil (PNC), el responsable de haber asesinado a su compañera de vida, Cecilia Yolanda Gómez, de 48 años. Luego de matarla, quemó el cadáver junto con la casa en el barrio San Francisco, de San Miguel, frente al Colegio El Espíritu Santo.

Un oficial de la PNC contó que el viernes a las 2 de la tarde recibieron la alerta del incendio. Al llegar los elementos policiales observaron en el interior de la casa a Fajardo Torres, quien no reaccionaba ante los llamados de los agentes, por lo que decidieron entrar.

Los agentes sacaron al hombre de la casa, que andaba sin camisa y con un cuchillo en la mano. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos apagó el fuego del cuarto donde estaba el cadáver de la mujer en una cama. En esa sala, según la policía, dormía el hombre junto a la víctima.

El jefe policial manifestó que, según el dictamen del médico forense, la mujer tenía dos días de haber sido asesinada, por lo que la Policía supone que el crimen ocurrió el miércoles por la noche o el jueves por la madrugada. El hombre habría utilizado el cuchillo con que fue encontrado cuando lo detuvieron, en el cual había rastros de sangre; por lo que será analizado para confirmar si con ese objeto la mató.

"Ella no fue a trabajar el jueves, y en la casa solo estaba quemado el cuarto. Ella, según el dictamen forense, tenía el 100 % de su cuerpo calcinado. En nuestros registros no tenemos antecedentes de parte de él por violencia intrafamiliar, no hay denuncias", dijo el oficial de servicio de la PNC.

La policía señaló que ella trabajaba en un almacén ubicado en un centro comercial en la salida de San Miguel, y que años atrás él también trabajó en ese lugar, pero fue despedido por problemas de conducta y de alcoholismo, por lo que no trabajaba y la mujer era quien aportaba económicamente a la casa.