Cae futbolista entre acusados de homicidios

Un futbolista de la primera división fue detenido entre un grupo de 26 pandilleros capturados en un operativo realizado por las autoridades entre la noche del viernes y ayer en la madrugada en varias colonias de San Salvador.

El deportista detenido fue el delantero Danis Cristhofer Ramírez Cortéz, de 30 años, quien hasta el torneo anterior de la liga mayor estuvo inscrito en un equipo del departamento de Morazán.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Ramírez conocido en el ámbito futbolístico como "el Colo", y el resto de capturados en el operativo, serán acusados de homicidio, extorsiones, agrupaciones ilícitas, tráfico de droga y armas.

La FGR, no aclaró la participación que Ramírez tenía al interior de la pandilla.

El futbolista militó en varios equipos de primera división y también formó parte de las selecciones nacionales sub 17, sub 20 y sub 23.

De acuerdo con el fiscal general Raúl Melara, la operación fue nominada tormenta sur, fue desarrollada en las colonias Monserrat, San Mateo, La Cima, Luz, entre otras de San Salvador.

Según Melara, la investigación contra esta estructura criminal se comenzó desde marzo del 2018, y en la misma se logró individualizar a 57 personas para los cuales la FGR emitió las órdenes de capturas, las cuales se realizaron el viernes.

Algunos de los detenidos encargados de dirigir a la estructura fueron Daniel Alexander Sónchez Larín, Nelson Omar Chávez Villalta, Salvador Ernesto Quezada Ascencio, José Oliverio Chinchilla Sura, Vladimir Antonio Arévalo, Elvis Anselmo Hernández, entre otros.