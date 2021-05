Califican como preocupantes posibles sanciones de EUA

Los legisladores de la oposición vieron con preocupación las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos está considerando para El Salvador por la crisis democrática derivada de la destitución de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ocurrió el pasado 1 de mayo con los votos del bloque oficialista, afín al Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Según dio a conocer Mari Carmen Aponte, exembajadora de Estados Unidos en El Salvador, los congresistas estarían valorando cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), bloquear el envío de remesas , bloquear organismos multilaterales, prohibición de nuevos migrantes y la inclusión de más funcionarios a la Lista Engels.

"Nos preocupa mucho. Recordemos que tenemos tres millones de compatriotas en Estados Unidos", manifestó Silvia Ostorga, subjefa de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

En la misma línea, el diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo mostró su preocupación.

"Creo que la alteración del Estado de derecho es ya en sí algo gravísimo. Cualquier sanción de esa naturaleza, ya sea la cancelación del TPS ,o posibles bloqueos a las remesas tendrían un efecto muy significativo en nuestra economía", manifestó el legislador.

" La crisis interna que se desata a través de la política institucional deriva después en otros problemas, en otras consecuencias que, finalmente, termina pagando la población en general", expresó la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Belloso cuestionó que las decisiones de los diputados podría afectar no solo a funcionarios, con la suspensión de visas, sino también a todas las familias con el bloqueo del envío de remesas y del TPS a los salvadoreños en el exterior.

Sin embargo, los diputados oficialistas consideraron que las declaraciones de Aponte no son acertadas porque, actualmente, no es parte del Gobierno del país norteamericano.

"Personas que no pertenecen al Gobierno han especulado cantidad de cosas. Vimos las declaraciones de la exembajadora. Ella no es parte del Gobierno. A nosotros nos interesa lo oficial", aseguró el diputado Numan Salgado, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

El diputado Romeo Auerbach, también del partido GANA, tampoco mostró preocupación por las posibles sanciones, sino que aseguró que es un discurso para infundir miedo, pero que este no tendrá efecto en sus decisiones.

"Me suena que es como el cuento del miedo. Por ese lado no nos van a entrar, si sacamos a ARENA y el FMLN no hay miedo a seguir haciendo los cambios que tenemos que hacer que sabemos que son correctos y legales", expresó.

Además, criticó las declaraciones de Aponte y puso en duda su postura a favor del país.

"Muy triste y muy decepcionado de una persona que se supone era amiga de El Salvador . Alguien que es amigo no puede estar pidiendo que nos bloqueen las remesas o que cancelen el TPS porque no están afectando a los diputados, sino a la gente que manda las remesas", dijo.

Sanciones

