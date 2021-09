Califican de “absurdo” decreto que reforma ley de carrera judicial

Como una "acción absurda" de la Asamblea Legislativa que produce inseguridad jurídica fue calificada por jueces y magistrados la decisión de reformar la Ley de la Carrera Judicial, que entre otros puntos incluye la jubilación de jueces y magistrados con más de 60 años de edad o 30 años de ejercicio.

La reforma, aprobada el pasado 31 de agosto por los diputados y publicada en el Diario Oficial con fecha del 14 de septiembre, entrará en vigencia el próximo miércoles.

"El primer punto es una enorme acción absurda del legislativo, no me meteré en problemas si es constitucional o no, sino que simplemente es absurdo porque supuestamente es una depuración, pero para depurar debe evaluar la actividad de una persona y aquí no se evaluó a nadie; venir con depuración es absurdo", destacó el juez Roberto Arévalo Ortuño.

Para el juzgador, el decreto se torna "más absurdo cuando al terminar la sesión en la que aprobaron el decreto los diputados de NI dijeron que estaban depurando y sacaban a los corruptos, por ministerio de ley; al llegar a los 60 años, los jueces se vuelven corruptos, eso es absurdo".

Luego, el magistrado Martín Rogel expresó que la decisión de la Asamblea produce incertidumbre en los jueces del país.

"Como jueces, todavía damos el beneficio de la duda y esperamos que los jueces que están en la Corte sean congruentes con los principios de separación de poderes y el tema de la iniciativa de ley en materia de reformas a la carrera judicial le corresponde al Órgano Judicial. Son temas que ojalá tengan la claridad para darle la respuesta adecuada a este problema", dijo Rogel.

Por su parte, Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho de Cristosal, mencionó que el decreto "es sumamente grave, porque, además de separar violando los derechos laborales de las personas que acaban de cumplir 60 años, se deja en desprotección al sistema de justicia".

"Recordemos que la experiencia y el conocimiento es lo que hace a un juez tener los elementos suficientes para aplicarlos a la crítica a la hora de resolver. Por otro lado, poner a disponibilidad algunos jueces implica que van a llamar a todos aquellos que se apeguen a los intereses del Ejecutivo y del Legislativo", anotó.

Para Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso, la reforma "materializa el golpe a la independencia judicial".