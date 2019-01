Califican de irrespeto de candidato de GANA el negarse a debatir

El candidato de GANA, Nayib Bukele, continúa recibiendo críticas negativas por su ausencia al debate presidencial que celebraron el domingo por la noche la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES).

El analista político Rubén Zamora consideró que es un irrespeto a la ciudadanía el no asistir al debate, esto pese a que el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker, firmó un compromiso. Además, el aspirante programó para el mismo día y a la misma hora la presentación de su plan de gobierno, el cual se conoció que fue pregrabado desde el sábado.

"Me parece que no venir a un debate y al mismo tiempo tratar de imponer o poner una alternativa al debate un solo candidato es un irrespeto a la ciudadanía", expresó Zamora durante la entrevista de análisis político de Canal 33.

Según el exembajador y antiguo dirigente político, le hubiera gustado ver al candidato exponer su propuesta junto a los demás contendientes y no tratar de boicotear.

El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, también dijo que las reiteradas ausencias del candidato a los debates manda un mensaje preocupante, pues ese tipo de eventos ayudan a la ciudadanía a ver el comportamiento que tienen los aspirantes ante la confrontación de ideas.

"El mensaje que manda el candidato que no llegó, Bukele, es preocupante en dos sentidos. Es preocupante porque cuando tú vas a debatir vas a confrontar ideas, vas a escuchar cosas que no te gustan, vas a tratar de argumentar y exponer tus ideas y se te va a ver tu comportamiento, que es otra cosa. Y cuando tú no quieres hacer eso, es decir que no quieres debatir, entonces un presidente en un gobierno que no hace del debate un instrumento, un ejercicio es preocupante", señaló Rubio durante el programa televisivo de dicho canal.