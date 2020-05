Califican denuncia a Asamblea y CSJ como "disparate"

"Disparate", "inadmisible" e "improcedente" fueron los calificativos utilizados por diputados sobre el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de demandar a la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no permitir al Órgano Ejecutivo "implementar las medidas para proteger la salud y la vida del pueblo".

"Los especialistas señalan la improcedencia de esa medida anunciada por un presidente que pareciera que no conoce el marco regulatorio, porque un Estado no se puede demandar a sí mismo", comentó Yanci Urbina, del FMLN.

"Lo más probable es que será inadmisible semejante idea", agregó por su cuenta Margarita Escobar , de ARENA.

Por su parte, Rodolfo Parker, del PDC, añadió que ante tal moción, "no podemos hacer nada cuando haya expresiones que en esencia constituyen disparates".

Entretanto, en una conferencia de prensa con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el director ejecutivo de la División de las Américas "Human Rights Watch", José Vivanco, sostuvo que tal acción de Bukele es "demagogia" y criticó a sus consejeros jurídicos.

"Es demagogia porque no puedo creer que los asesores jurídicos de la presidencia no estén al tanto de las reglas elementales, pero si no las conocen creo es hora de que empiecen a estudiarlas", apuntó el especialista.

Vivanco instó al consenso: "Los diálogos son siempre bienvenidos, pero de las relaciones entre un poder judicial independiente y el Ejecutivo, es el Ejecutivo, quien debe acatar las sentencias del poder judicial, no ignorarlas, o como está ocurriendo en El Salvador".