"Calificar la guerra como una farsa es como decir que todos estaban de acuerdo ¿Qué pasó con las víctimas?": Cuestionan discurso de Bukele

El abogado y director de acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, Abraham Ábrego, hizo este viernes un análisis sobre el discurso que el presidente Nayib Bukele dio el jueves en El Mozote, lugar donde en 1981 la Fuerza Armada llegó a violar y masacrar a unas mil personas, la mayoría niños y mujeres.

"Creo que esta visita tiene un perfil más publicitario, más de un poco zanjar la cuestión de los archivos militares, que fue una cuestión muy criticada a Casa Presidencial", consideró Ábrego en una entrevista en la radio YSKL.

Se refiere al bloqueo que el Gobierno de Bukele ha mantenido, al igual que mandatarios anteriores, a los archivos militares sobre la masacre. La negativa se mantiene pese a órdenes judiciales y llamamientos de la comunidad internacional de acatar a la Corte y apoyar la búsqueda de justicia para las víctimas.

Entre lo que dijo Bukele, calificó la guerra civil salvadoreña y el posterior proceso de paz como una "farsa" y atacó a quienes acompañan a las víctimas de El Mozote en la búsqueda de justicia de lucrarse.

"Para mí es una burla, tratar de mandar ese mensaje divisorio, de que hay interés de lucro... es un argumento que han utilizado los militares, siempre hablan de lucro", comparó Ábrego.

"Su mensaje no es de acompañamiento a la lucha por la verdad y justicia, es un mensaje más divisorio, más por quedar bien en la imagen del sector de la población a la que quiere llegar y no tanto comprometido con la lucha de la gente de El Mozote", explicó.

Por otro lado, el especialista expone que el discurso de Bukele se da bajo una "perspectiva del lenguaje más electoral, publicitario", pero aún así Bukele "no debería pasar por alto lo simbólico que es que el presidente diga unas palabras", sobre todo estando en el "lugar histórico" de "la peor masacre de América Latina".

"Uno puede tener críticas al proceso de paz y todo eso, pero calificar todo el conflicto armado como una farsa es como decir que todos estaban de acuerdo. ¿Qué pasó con las mil víctimas con niños y mujeres? Me parece poco prudente", mencionó el abogado.

Además de la deuda que tiene el Gobierno de Bukele por los bloqueos a órdenes judiciales, el abogado de Cristosal señaló que el cambio de administración significó un retroceso en el proceso de reparación a las víctimas que ya se había iniciado. "Con el cambio que hizo (Bukele) en Casa Presidencial desarmó este programa de reparación, el personal que estaba vinculado con eso... eso hizo que se retrasara, llegó a obstaculizar más un proceso que ya venía", advirtió.

Recordó que una escuela era parte de los proyectos ya en desarrollo y cuando fue inaugurada el Gobierno lo presentó como propio. "No eran grandes cosas, pero ya se habían iniciado", dijo.

"Me parece hipócrita... un Gobierno que no ha hecho esfuerzos por reparar los daños que ocasionó, y no vale decir que tenía cuatro meses cuando sucedió (la masacre) porque ahora es presidente, es responsabilidad del Estado y si es presidente debe asumir la responsabilidad del Estado", señaló.

Además, Ábrego espera que esta vez el Gobierno cumpla con lo que ha ofrecido. "Igual que hizo con la primera visita, en que el presidente invitó a la asociación de víctimas y se comprometió en varias cosas, luego de esa visita a Casa Presidencial hubo visitas de varios ministros que prometieron muchas cosas, algunas de las cuales hay que decir estaban avanzadas por anterior gobierno, que al final no se concretaron o se concretaron muy poco", criticó.

Recordó que las víctimas de El Mozote han tenido ofrecimientos desde hace 39 años sin obtener aún reparación ni justicia. "Espero que no juegue con esa expectativa que tiene la gente", manifestó.