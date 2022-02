California, en Usulután, sin homicidios en los últimos cuatro años

El municipio de California se ubica en la zona norte del departamento de Usulután, y es uno de las pocas localidades del país con índices bajos de delincuencia. Tanto así, que en los últimos cuatro años no se reportan homicidios.

Según sus habitantes, la mayoría de familias se preocupa por la educación de sus hijos evitando que se involucren en actividades ociosas o delictivas.

"Aquí todo es tranquilo, uno puede caminar a medianoche y todo sin riesgo. Hace como diez años se complicó un poco, pero porque venían de otro lado. Aquí a los jóvenes los educamos hasta bachillerato, porque muy pocos salen para las universidades, y se les instruye en el trabajo, que aquí sobra" dijo Óscar Ordóñez quien tiene 30 años de vivir en ese municipio.

El alcalde, Gustavo Aguirre, aseguró que la tranquilidad en el pueblo se debe al trabajo coordinado con las autoridades de seguridad. "Los trabajos en tema de prevención nos ha llevado a ser uno de los pocos municipios con cero violencia criminal. Estoy por cumplir mi cuarto año como alcalde y no hemos tenido un homicidio", manifestó.

El funcionario no recordó la fecha exacta en el que ocurrió el último crimen; mientras que la sede local de la Policía Nacional Civil respondió que solo a nivel central pueden dar esa información.

El edil también coincidió con los habitantes en que se puede transitar con seguridad por las noches en el municipio; no obstante, afirmó que el pueblo no está libre de la presencia de estructuras delincuenciales, solo que estos grupos no mantienen presencia en la zona urbana, si no en la zona montañosa, ya que el municipio posee una extensión de 24.1 kilómetros cuadrada, y el 60 % de ese territorio es de áreas boscosas.

Daniel Antonio Aguirre, de 83 años, es un residente californiano de nacimiento. Él recordó que, en su caso, se decidió a darle estudio a sus hijos, pero de adolescentes se fueron a trabajar a las fincas de las zonas aledañas para ganarse la vida. "Aquí los jóvenes se deciden por el trabajo en las fincas de café y demás cultivos aquí cercanos" comentó Aguirre.

En el municipio la mayor parte de los jóvenes tienen en el fútbol una alternativa para distraerse sanamente, lo cual fomenta la sana convivencia entre los habitantes de las distintas actividades.

Aunque no se reportan homicidios en los últimos cuatro años, el 6 de febrero del año pasado se reportó la desaparición de dos jóvenes del pueblo: Kevin Francisco Cedillos Ayala, de 19 años, y Marelin Yamileth Guerrero Soriano, de 22, residentes en la colonia Regalo de Dios, de California. Desde esa fecha, no se sabe sobre su paradero.