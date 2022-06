Calle en mal estado afecta turismo en la Costa del Sol

Turistas y vecinos se quejan de las malas condiciones que se encuentra el bulevar Costa del Sol, en el cantón San Antonio los Blancos, de San Luis La Herradura, La Paz.

Por varios tramos de la vía se localizan baches , especialmente en el kilómetro 66 donde la capa de asfalto desapareció. "Estuve a punto de chocar porque venía un carro con turistas y quizás no conocen la zona y al ver el hoyo invadieron mi carril, me hice a un lado y no pasó a más. Es una lástima que el gobierno esté interviniendo en el Surf City y nos tenga abandonados en este sector que por años ha sido polo de desarrollo", dijo el turista Samuel Martínez.

Mientras que, los habitantes del sector, dijeron que los visitantes hacen maniobras peligrosas para evitar caer en los baches. "Ya no se soporta y el Gobierno no interviene", dijo Gregorio Díaz, vecino de la zona.