Calleja, Martínez y Alvarado presentaron sus propuestas en "Gran Debate Presidencial" 2019

El debate fue organizado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES) veálo en vivo.

Por los partidos ARENA, PDC, PCN Y DS bajo el nombre “Alianza por un nuevo país” participaron Carlos Calleja; por el FMLN, Hugo Martínez; por VAMOS, Josué Alvarado y por GANA iba a estar, Nayib Bukele, quien no se hizo presente.

Los aspirantes tuvieron un minuto cada uno para responder a la pregunta sobre los temas a debatir y otros 30 segundos para refutar sobre lo que dijo otro candidato. Los temas que se abordan son:

Seguridad Ciudadana

Carlos Calleja, candidato de Alianza por un Nuevo País mencionó con respecto al tema de corrupción "que va a trabajar con los gobiernos locales para combatir desde ahí la corrupción, además que es necesario señalar que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado, tenemos que buscar una solución audaz, una visión integral y ejecución de primera, ejecutar más programas de prevención en las comunidades.

Mientras que Hugo Martínez del FMLN dijo que se ha avanzado pero no se ha hecho lo suficiente y aparte de darle siguiendo al plan "El Salvador Seguro", también se buscará lanzar un programa a nivel nacional donde todos los actores del estado estarán involucrados.

El candidato presidencial de VAMOS, Josué Alvarado, habló sobre planes de seguridad, como también tendrán los siguientes ejes básados en la prevención, inserción y combate al crimen y al delito.

Sistema de pensiones

El sistema actual de pensiones no permite que se viva dignamente, ¿cómo harán el nuevo presidente con el nuevo sistema de pensiones de dónde sacará los recursos?

Calleja dijo con respecto al tema: la reforma de pensiones se dio porque era necesario en su momento, pero vamos a buscar una solución para mejorar esta reforma de pensiones. "Yo soy una persona que le gusta crear un consenso, por lo que vamos a buscar una reunión con diferentes personas para que nos expresen cuales son sus problemas y encontrar soluciones", dijo el candidato.

Hugo Martínez mencionó: "Voy a aumentar las pensiones, voy a crear el sistema público de pensiones y por supuesto apoyar el sistema privado, pero voy a crear un sistema público y lo que se les va a cobrar a nuestros jubilados y jubiladas será menor y al retirarse van a recibir un salario digno, de esa manera habrán jubilados y se abrirán nuevas oportunidades para aquellos que esperan oportunidades".

El candidato de Vamos: "Quiero mencionarle que para nosotros hay una prioridad para aquellos que aún están trabajando o para aquellas personas que no se retiran porque ven que es muy poco el dinero que les dan, por lo que vamos a buscar un solución para a ellos".

Política Exterior: Posición ante Venezuela

Calleja dijo que no iba a “aplaudir a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela”, porque eso ha hecho que se tenga una no tan buena relación con Estados Unidos y está dispuesto a trabajar por tener una buena relación con Estados Unidos. Al mismo tiempo dijo que hará un esfuerzo por atender la crisis humanitaria que se vive en los países de Nicaragua y Venezuela.

Mientras que Martínez indicó que los más importante es tener una política exterior de acuerdo a los intereses de El Salvador, al preguntarle sobre situación de Venezuela y Nicaragua. Dijo que nadie está aplaudiendo a nadie, pero reclama a sus contrincantes que no se pronuncien otros países donde se viola derechos humanos.

Ante esto, Calleja le respondió a Martínez que la pregunta del debate era específicamente sobre la postura ante los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Además, le dijo que consideraba que hay que trabajar en la relación con Estados Unidos, porque en pláticas con congresistas, sabe que “no han visto bien acciones de este gobierno”. “No te estoy tirando la culpa a vos, solo menciono la realidad”, dijo Calleja.

Este fue uno de los puntos que enfrentó a los candidatos. Josué Alvarado reclamó directamente al excanciller y ahora candidato del FMLN de haberse abstenido de denunciar a Venezuela.

Comisión Anticorrupción

La moderadora Glenda Umaña les consultó si están a favor de una comisión anticorrupción, similar a la de Guatemala, tanto Calleja como Martínez coincidieron en que no ven necesario un organismo de este tipo. Además, Calleja dijo que es importante apostarle a fortalecer las instituciones de nuestro país. “Entregar soberanía no es parte de mi agenda, vimos lo que pasó en Guatemala”. El candidato ve importante hacer fuertes las instituciones.

Mientras que Martínez expresó también la importancia de fortalecer las instituciones porque considera que están haciendo su trabajo. "Nuestras instituciones son fuertes y se fundaron después de los Acuerdos de Paz y necesitan fortalecimiento: La Fiscalía está haciendo su trabajo."

El candidato de VAMOS dijo que es responsabilidad del gobierno traer el expresidente Funes para comenzar por ahí a combatir la corrupción y luego ver lo del órgano legislativo para ver aquellos diputados que no trabajan.

EDUCACIÓN

En este punto, el rector de la Universidad Francisco Gavidia habló de la baja calidad educativa superior y preguntó cómo mejorar la calidad.

Calleja dijo con respecto al tema: “La Educación es el gran igualador de este mundo. Tenemos que construir un país con igualdad de oportunidades ese es nuestro compromiso, invertir en Educación"., Asimismo dijo que una sus apuestas es inglés para todos, también invertir en tecnología.

Mientras que para Martínez, se necesita un ente rector específico para educación superior en El Salvador, “no puede el ministerio de Educación ver desde educación inicial hasta superior”.

Alvarado reiteró que la educación es un bastión en el país. Planteó desarrollar carreras competitivas y que el mercado laboral está demandando en este momento “para que (jóvenes) puedan tener más oportunidad de empleo”.

Salud

La moderadora mencionó un comunicado: "Había una denuncia de parte de médicos del ISSS de que el gobierno desea privatizar el sistema de salud por una empresa estatal China, entre insumos médicos y otros, ¿qué opinan al respecto?.

A lo que Calleja respondió: "Sinceramente no quisiera especular sobre temas que son mas rumores, muchos salvadoreños están sufriendo en una desigualdad en el sistema publico, ahora no recibe sus citas a tiempo, la gente se tarda muchos meses en recibir sus operaciones. Tenemos que entrarle con fuerza a este tema para que la gente no tenga que esperar mucho tiempo para sus cirugías".

Hugo Martínez: La salud se debe trabajar no es aislado, en el aire, hay que trabajarlo en conjunto, hay que trabajarlo desde el primer nivel, pero hay que trabajar en la salud preventiva, y vamos a ir al segundo y tercer nivel a equipar los hospitales y para eso hay que aumentar al presupuesto, pero también aumentarles el sueldo a los médicos y personal de la saludo.

Alvarado: Tenemos que priorizar la salud de los pacientes y con conocimiento de las enfermedades que tiene.

Propuesta económica

El último tema que se abordó fue el de la propuesta económica aEl 85% de los salarios se hará en los salarios, a lo que Calleja dijo: "Mayor inversión con mayor confianza. Y mi mayor compromiso es que las personas tengan trabajo, con mejores salarios por lo que esto se puede lograr generando inversión, crecimiento y evitar la evasión y la corrupción, de ahí vamos a financiar el crecimiento y las obras".

Hugo Martínez: Vamos a tener que impulsar una política de inversión agresiva, más el crecimiento económico, pero también con los trabajadores, dándoles incentivos pero también buscando que aquellos que estén en el sector informal pasen al formal para evitar la evasión.

El candidato de VAMOS, por su parte dijo: Nosotros les proponemos que es déficit fiscal que tenemos de ese 4 por ciento lo vamos a bajar 1.5%, vamos a proponer a esa inversión extranjera. Y vamos a construir todas aquellas condiciones para que los empresarios se sientan seguros de invertir en el país.

Cada candidato dio un mensaje de despedida al final del debate.

Los pódiums han sido numerados del 1 al 4 de izquierda a derecha y las posiciones de cada candidato serán rifadas previo al evento. Luego, los candidatos serán llamados a entrar al escenario por la periodista Glenda Umaña. Foto: Cortesía

Los organizadores mencionaron que el candidato por el Partido GANA, Nayib Bukele no llegó al "Gran Debate Presidencial", a pesar que todos los representantes de todos los aspirantes firmarón acuerdos en los que aseguraban su asistencia. En el anterior debate de ASDER entre candidatos a la vicepresidencia no asistió el candidato de GANA, Félix Ulloa; tal como se ausentó Bukele en el debate que la Universidad de El Salvador (UES) realizó el pasado 16 de diciembre.

El debate presidencial será realizado en el foro 4 de TCS. Foto: Cortesía

Se hicieron presentes los candidatos presidenciales por los partidos ARENA, FMLN y VAMOS.

La fórmula presidencial del oficialista partido @FMLNoficial ya arribó a la sede del II Debate Presidencial de ASDER. Video LPG/ Francisco Hernández. #ElSalvador #Eleccion2019 pic.twitter.com/FOIwtWbDP4 — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 14 de enero de 2019

La periodista costarricense Glenda Umaña estuvo a cargo del debate y para la producción se contrató a Willie Andrés Lora, reconocido productor que trabajó con la cadena de noticias CNN en español.