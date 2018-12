Calleja: "No voy a hacer promesas irresponsables"

Las colonias Sierra Morena, en Soyapango, La Cima, en Ilopango, y la comunidad 13 de Febrero fueron las que el candidato a la presidencia por la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, visitó para dar a conocer, "in situ", algunas de las propuestas que tiene en temas de seguridad y generación de empleo a los habitantes, de quienes, dijo, rescató muchas de las peticiones hechas con la intención de mejorar su calidad de vida.

Según Calleja, la inseguridad, la falta de empleo, la educación y la salud son las preocupaciones que más expresan los ciudadanos y por las cuales se ha comprometido a trabajar de cara a ganar las elecciones que se desarrollarán el próximo 3 de febrero.

El candidato por los partidos ARENA, PDC, PCN y Democracia Salvadoreña ha señalado en diversas ocasiones que las visitas a las colonias le permiten tener un termómetro y un diagnóstico de las necesidades de la población.

"Nos encanta hacer este tipo de visitas, es el mejor termómetro que tenemos para hacer un diagnóstico de país, pero también es donde recabamos insumos para dar soluciones reales, tangibles y eficientes a nuestra gente, es por eso por lo que continuamos recorriendo el país, manteniéndonos en el territorio, cercanos a la gente y no atrás de un escritorio, en donde no podríamos conocer sus preocupaciones", dijo el aspirante a la presidencia.

Entre tanto, Calleja posee en el tema de seguridad una visión diferente de la intervención estatal, de la eficacia policial y de la estrategia social que se debe impulsar. Dentro de sus propuestas, la fuerza represiva contra el crimen seguirá siendo indispensable, pero la verdadera fuerza del Estado será llevar la obra pública a toda la población y todos los territorios, sin exclusión alguna.

"No voy a hacer promesas irresponsables. No se sale de la noche a la mañana de 20 años de violencia desbordada, no se superan por arte de magia las peores tasas de homicidios del mundo; pero me siento comprometido y capaz de cambiar el rumbo de nuestro país en el tema de seguridad ciudadana. No podemos seguir con una guerra interminable contra las pandillas. Y menos aún podemos seguir viviendo paralizados del miedo. Es por eso por lo que me pondré al frente de esta lucha para que ustedes, hermanos, puedan vivir mejor", dijo.

En cuanto al tema de generación de empleos, el compromiso de Carlos es la creación de 300,000 trabajos en los cinco años de su gobierno, tanto con inversión extranjera como nacional, es por eso que trabajará en la creación de un clima idóneo para que esto ocurra y que inversionistas nacionales y extranjeros tengan la certeza jurídica y las facilidades necesarias para apostarle al país.