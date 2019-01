Calleja asume compromiso por reactivar el agro

El candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, confirmó su compromiso de reactivar al sector agrícola, durante una visita en los municipios de Corinto, Sociedad y San Francisco Gotera, del departamento de Morazán.

"Al hablar con los agricultores de diferentes zonas del país nos dicen que se sienten abandonados, que no hay quien les tienda una mano. Lamentablemente el gobierno no los ha empoderado para que puedan desarrollarse de manera digna, y eso no es justicia social", sostuvo el candidato.

"En mi gobierno implementaremos diferentes programas de apoyo al sector, como el que presentamos ahora: Agro Amigo, en donde brindaremos asistencia técnica y mecanismos para que puedan producir más y con mejor calidad, lo que les permitirá salir adelante", prometió.

Además del programa Agro Amigo, el aspirante también ofrece otras propuestas, como Sembrando Oportunidades y Cosecha de Oro.

Según el comunicado de prensa, el primer programa está dirigido a pequeños agricultores y ganaderos para que puedan vender sus productos a mejores precios en los mercados formales y se prevé que beneficie a más de 325,000 pequeños productores cuyos ingresos incrementarán entre un 25 y 50 % a raíz del programa, dependiendo del tipo de cultivo y mercado al que se dediquen, dice el comunicado. Con el programa Cosecha de Oro se busca la reactivación del sector cafetalero.

Calleja dijo que se ha propuesto construir un gobierno cercano a la gente. Por eso, aseguró que durante 18 meses recorrió el país y escuchó las necesidades de la gente para construir su plan de gobierno "Nueva visión de país", con el cual se guiará para dar soluciones ágiles y eficientes en caso de llegar a ganar.