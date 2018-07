Calleja con compromiso de mejorar la salud y educación

El candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA, Carlos Calleja, se reunió ayer con representantes del sector salud y educación del departamento de Ahuachapán, en la zona occidental del país, a quienes escuchó para conocer cuáles son los problemas que enfrentan en su sector y cómo poder darle solución de manera eficiente.

El estado en el que se encuentran los centros escolares y hospitales y la falta de insumos médicos en el cuadro básico de salud fueron algunos de los puntos que el presidenciable del partido de derecha escuchó de parte de los líderes ahuachapanecos.

“Es triste que al municipio que lleguemos y sin importar el sector con el que me reúna, todos me expresan que se sienten abandonados y esa no fue la excepción este día (ayer). No puede ser que nuestros centros escolares no tengan la infraestructura mínima o los recursos necesarios para que nuestros niños tengan una educación de calidad”, argumentó Calleja sobre el sector educativo.

“En el sector salud, no puede ser que los hospitales no tengan el cuadro básico de medicamentos, no podemos seguir viendo gente en el pasillo del hospital sin ni siquiera una camilla para recibir atención médica, debemos de cambiar esto”, comentó el candidato a los promotores de salud.

En el encuentro participaron personas que pertenecen a ambos sectores, además de líderes sindicales tanto del departamento como nacionales, que expresaron sentirse decepcionados de la política, pero que aseguraron comparten la visión de Calleja, por lo que están dispuestos a continuar haciendo algo por mejorar las condiciones del país.

Dos representantes que compartieron sus historias y propuestas fueron Óscar Cuéllar y Hernán Escamilla, quienes externaron su apoyo de cara a las elecciones del próximo febrero.

“Este día tenemos con nosotros movimientos sindicales que están creyendo en usted, Carlos, y nos comprometemos a apoyarlo en su proyecto político para sacar adelante no solo a nuestros sectores sino al país”, dijo Cuéllar.

Agradecimiento

Ante el respaldo recibido de parte de los ahuachapanecos, el candidato tuvo palabras de agradecimiento y respondió: “No se trata de derecha o de izquierda, se trata de que seamos un puente de unión entre ideologías, un puente entre generaciones, un puente entre salvadoreños que creen en la libertad, la democracia y la dignidad del ser humano”.

Uno de los temas más importantes que se retomó durante la reunión fue la baja calidad de los sistemas educativos y de salud que en la actualidad se implementan en el país y es por eso que se debe de hacer una reingeniería integral en ambos sistemas.

“El centro de mi proyecto político es la dignidad del ser humano, no podemos permitir que las cosas continúen siendo como hasta hoy, debemos de trabajar en programas integrales que involucren a todos los salvadoreños, a través de un gran acuerdo de nación”, mencionó Calleja

El pasado miércoles, durante una visita a la Asamblea Legislativa, el candidato anunció que en los próximos días dará a conocer a su compañero de fórmula, el cual se definirá después de que se confirme la coalición entre PCN, PDC y ARENA.