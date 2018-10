Calleja expuso propuestas en La Libertad

Con habitantes de San Matías y San Juan de Dios, en el departamento de La Libertad, estuvo reunido el candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, y les presentó los programas que han formulado dentro del plan de gobierno.

"Agroamigo", "Sembrando Oportunidades" y "Cosechas de Oro" fueron los tres que expuso a los asistentes y que están relacionados directamente con el sector agropecuario.

"El sector agro de nuestro país está muy cercano a mi corazón, es por ellos por quienes me metí a la política, al ver cómo dejaban la vida trabajando y no veían resultados de todo su esfuerzo, eso no es justicia social, es por todos ustedes, por los salvadoreños trabajadores que luchan por sacar adelante al país, por quienes trabajaremos incansablemente", dijo el candidato.

El primer programa está encaminado a brindar apoyo a pequeños productores que resultan afectados por factores que impactan la rentabilidad y productividad de sus cultivos.

Además propone mejorar el programa de paquetes agrícolas que da el actual gobierno con capacitaciones técnicas a los beneficiarios de este.

El segundo programa que expuso está orientado a generar oportunidades a pequeños productores para que lleven sus productos a mercados formales. Esto, según cálculos de la fórmula presidencial, beneficiaría a aproximadamente 325,000 productores en todo el país.

El tercer programa está formulado para reactivar al sector cafetalero del país. Algunos de los habitantes que se reunieron con Calleja manifestaron que les afecta el declive del sector.

Este programa pretende impactar a todos los involucrados en la cadena productiva del café. El candidato presidencial junto a la candidata a la vicepresidencia, Carmen Aída Lazo, lo presentaron el pasado jueves en Ataco, Ahuachapán.